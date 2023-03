Seconda Categoria “B”, il Cengio batte il Pallare nel recupero e tiene aperto il campionato. Molinaro: “Speriamo di far tribolare ancora tante squadre”

Cengio. Ieri sera presso l’impianto sportivo “Don Paolo Ravera” Pallare e Cengio si sono affrontate in occasione del recupero tredicesima giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). La sfida, sospesa due settimane fa per neve al 30’, è durata 60 minuti concludendosi sul punteggio di 1-2.

Il gol di Guastavino (Olivieri l’altro marcatore, ndr) non ha solo permesso al sodalizio granta di conquistare i tre punti, ma ha anche tenuto aperto un campionato che, in questo momento, vede il Borgio Verezzi in prima posizione a +3 proprio dalla squadra di mister Gianluca Molinaro.

A quattro giornate dalla fine non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del tecnico del Cengio, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Dopo la partita pareggiata contro la Rocchettese all’interno dello spogliatoio ci siamo guardati in faccia e ci siamo chiesti dove volessimo arrivare. Stiamo costruendo un qualcosa di estremamente positivo, i nuovi giocatori hanno saputo amalgamarsi splendidamente con i vecchi dando vita ad un gruppo fantastico. Alla fine vedremo dove saremo arrivati, questo con la consapevolezza di aver gettato delle solide basi.”

Nolese e Dego in casa, Borghetto e Borgio in trasferta. Saranno questi gli impegni che decreteranno la posizione di classifica del sodalizio granata, una serie di incontri che però non preoccupa particolarmente Molinaro: “Ci stiamo divertendo all’ennesima potenza sia dentro che fuori dal campo, questo sta facendo la differenza. Sicuramente il nostro percorso è in salita, sono certo però che raccoglieremo quello che abbiamo seminato. Spero di far tribolare ancora tante squadre, comunque vada saremo felici.”

“Fare pronostici ora – ha proseguito l’intervistato – è difficile perchè tutte le compagini sono attaccate. Quest’anno ce la stiamo giocando contro chiunque, ciò mi rende orgoglioso. Sono certo del fatto che in un girone con più squadre avremmo fatto ancora meglio. Le ultime gare che dovremo affrontare sono tutti scontri diretti e, per questo motivo, cercheremo ovviamente di dare il massimo. Tutte contro di noi cercano di giocare al meglio, la partita disputata con il Pallare ci ha permesso di constatarlo per l’ennesima volta.”

Infine Molinaro ha concluso il proprio intervento esprimendo la sua filosofia calcistica. “Il nostro amato sport – ha spiegato – rispetto a quanto viene detto, è estremamente semplice: contano i tre punti e, chi butta dentro il pallone, li ottiene.”