Savona. Stava svaligiando un’auto, ma quando gli agenti se ne sono accorti e si sono lanciati all’inseguimento, lui si è dato alla fuga in macchina. Dopo un breve inseguimento ed uno scontro con l’altra macchina, si è allontanato a piedi, ha rubato una bici e ha imboccato un viadotto; quando però si è reso conto di avere un’altra volante alle calcagna, si è lanciato da un viadotto, rimanendo ferito. E’ questa la cronaca del movimentato episodio avvenuto oggi pomeriggio a Savona.

Tutto è cominciato pochi minuti dopo le 17 nella zona di via Quiliano. Un “topo d’auto” era intento a svaligiare una Lancia Ypsilon. Gli agenti di una pattuglia della Polizia di Stato di passaggio si sono accorti di quanto stava facendo e si sono avvicinati per bloccarlo. Alla vista delle divise, però, l’uomo è scappato a bordo di un’auto. I poliziotti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento. Dopo poche centinaia di metri, però, le due macchine si sono scontrate. Subito dopo l’impatto, il guidatore della Lancia è scappato.

Evidentemente intenzionato ad allontanarsi il più in fretta possibile e per nulla spaventato da quanto accaduto, l’uomo ha rubato una bici e in sella a questa ha tentato di allontanarsi verso Legino 167. Pochi minuti dopo, intorno alle 17.30, un’altra auto della Polizia di Stato lo ha notato e gli si è messa alle calcagna. Vistosi braccato, l’uomo è saltato giù dalla bici e, per far perdere le proprie tracce , si è lanciato dal ponte. Nella caduta, però, è rimasto ferito ed è stato quindi bloccato e poi trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco (compresa un’autoscala), due ambulanze della croce bianca di Savona e una della croce oro di Albissola, l’automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica, che si sta occupando dei rilievi. Nell’incidente sono rimasti feriti i due agenti a bordo dell’auto ed il conducente della bicicletta.

Per consentire le operazioni di soccorso il traffico diretto verso il casello è stato deviato in via Pietragrossa.