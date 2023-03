Scontro auto-moto a Varazze: 50enne in gravi condizioni

Varazze. Grave incidente nella notte a Varazze. Intorno alle 5.30, all’incrocio tra la via Aurelia e via del Leudo, si è verificato un violento scontro tra una moto ed un’auto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il motociclista, un 50enne, caduto a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Varazze e l’automedica del 118: il centauro, rimasto incosciente, è stato soccorso, intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

Stando a quanto riferito, il 50enne ha riportato un grave trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo e le sue condizioni sono giudicate gravi. Illeso, invece, il guidatore dell’auto.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Sarebbe stato il conducente della moto a tamponare la vettura, forse una mancata precedenza, ma è ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’accaduto.