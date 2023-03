Scivolone casalingo della Rari Nantes Savona: l’Anzio vince 11 a 8

Savona. Passo falso della Bper Rari Nantes Savona nella corsa alla quarta posizione in classifica. I biancorossi, nella ventiduesima giornata della Serie A1, che si disputa interamente oggi, hanno ceduto nella piscina di casa all’Anzio. Un risultato che pregiudica, quasi irrimediabilmente, le possibilità di raggiungere i playoff scudetto. I savonesi, infatti, a quattro giornate dal termine distano 6 punti dal Telimar, che diventeranno 9 se questa sera i palermitani batteranno il Trieste.

La cronaca. Si gioca davanti ad uno sparuto pubblico; alla Zanelli si registra il minimo stagionale di presenze, causato anche dal turno infrasettimanale pomeridiano. La Rari deve fare a meno di Nicosia, Giovanetti, Caldieri e Rizzo. La buona notizia è che quest’ultimo è tornato in acqua ed ha ripreso ad allenarsi. Inoltre, Angelini non può disporre di un Durdic nelle migliori condizioni.

Sin dalle prime battute si comprende che sarà una partita molto equilibrata. Il primo possesso è dell’Anzio che la sblocca subito, dopo 27″, con Koprcina. A 6’23” pareggia i conti Lanzoni. Trascorrono soli 22 secondi e, complice un bel pallone recuperato, Savona va a segno con Campopiano. A 3’57” Koprcina si ripete da posizione tre e realizza il 2-2.

Rocchi al centro prende un fallo grave, ma il tiro di Urbinati è respinto. Anche l’Anzio fallisce una superiorità e la prima frazione si chiude sul 2 a 2 con tutte le reti segnate a uomini pari.

Nella seconda frazione i padroni di casa vanno a segno a 6’40” con l’uomo in più: rete di Cora per il 3-2. La Rari va sul doppio vantaggio a 6’01”: fallo grave di Pelicaric e rete di Patchaliev: 4 a 2. A 5’34” accorcia Goreta a uomini pari.

L’Anzio non molla la presa e 4’51” da posto tre è ancora Koprcina ad andare a bersaglio. Cora va nel pozzetto e Caponero, a 3’53”, sigla il vantaggio ospite: 4-5. Ci pensa Guidi a ristabilire la parità a 3’28”: 5 a 5.

Viene espulso Guidi, ma la Rari difende bene. Al contrario, sul finire del tempo, i biancorossi sono più volte imprecisi al tiro.

Il terzo tempo inizia con alcuni errori da ambo le parti che impediscono alle due squadre di andare al tiro. La situazione si sblocca a 5’41”, quando Cora si ritrova un pallone a disposizione davanti alla porta e fa 6-5.

Uomo in più per i laziali, rapido giro palla e al centro Lapenna la spinge in rete. 6 a 6 a 5’11”. A 4’07” una gran girata di Bruni trafigge Santini e riporta la Rari avanti: 7 a 6.

Superiorità numerica per l’Anzio, Tofani chiama time-out; l’azione porta alla rete di Susak: 7-7. A 1’50” dalla fine del terzo tempo Pelicaric, a uomini pari, sorprende la difesa savonese e porta l’Anzio avanti 7 a 8.

Quarto tempo. Bruni, ben servito da Lanzoni, a 6’41” guadagna fallo da rigore. Il tentativo di trasformazione di Patchaliev, però, è parato da Santini. Ancora palla da Lanzoni a Bruni che questa volta va a segno: 8-8 a 6’32”.

Uomo in più per l’Anzio e Goreta, a 5’51”, realizza l’8 a 9. A 4’51” sono gli ospiti a beneficiare di un tiro di rigore per fallo su Lapenna; Cuccovillo lo realizza. Anzio per la prima volta sul più 2: 8 a 10.

La Rari fallisce ancora una superiorità, con una conclusione alta di Guidi. Poco dopo Durdic, da poco entrato dopo essere stato a lungo in panchina, spara sulla traversa.

A 2’19” Angelini si gioca l’ultimo time-out, ma non è giornata. Con l’uomo in più, per l’espulsione definitiva di Susak, il tiro di Rocchi è parato da Santini. A 1’26” chiude i conti Bajic con una beduina vincente che fa scattare in piedi tutta la panchina laziale. Finisce con la vittoria dell’Anzio per 11 a 8.

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà con la 23ª giornata della regular season del campionato di Serie A1, in programma sabato 1 aprile. Saranno impegnati nella piscina Caldarella di Siracusa contro l’Ortigia. L’incontro avrà inizio alle ore 14,30.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Anzio Waterpolis 8-11

(Parziali: 2-2, 3-3, 2-3, 1-3)

Bper Rari Nantes Savona: Nicolò Da Rold, Niccolò Rocchi, Andrea Patchaliev 1, Manuel Arco, Federico Neri Panerai, Tommaso Cora 2, Andrea Urbinati, Lorenzo Bruni 2, Eduardo Campopiano 1, Mario Guidi 1, Bogdan Durdic, Giacomo Lanzoni 1, Jason Valenza. All. Alberto Angelini.

Anzio Waterpolis: Simone Santini, Nicola Fratarcangeli, Roko Pelicaric 1, Sebastian Susak 1, Damiano Caponero 1, Antun Goreta 2, Giovanni Barberini, Nicola Cuccovillo 1, Federico Lapenna 1, Luka Bajic 1, Eugen Koprcina 3, Andrea Musco, Andrea Antonini. All. Roberto Tofani

Arbitri: Riccardo Carmignani (Messina) e Antonio Guarracino (Napoli). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche: Savona 3 su 10 più 1 rigore fallito, Anzio 5 su 9 più 1 rigore realizzato. Usciti per tre falli: a 2’05” dalla fine del quarto tempo Susak.