Sciopero dei sindacati di base per l’8 marzo: possibili disagi nel savonese

Liguria. Anche quest’anno alla Giornata internazionale della donna si accompagna l’astensione dal lavoro di tutti i settori, pubblici, privati e cooperativi. Interessati anche trasporto pubblico, sanità e istruzione.

Ai sensi della legge n. 146/90 e successive modificazioni, si comunica che le sigle dei sindacati di base hanno proclamato lo sciopero nazionale generale per l’intera giornata di lavoro dell’8 marzo 2023. Non si escludono possibili disagi anche nel savonese, sulla base di quelle che saranno le adesioni alla protesta sindacale.

Le organizzazioni Cub e Usb dei vari comparti hanno indetto la mobilitazione nella giornata dell’8 marzo, Festa della Donna: “La mobilitazione delle donne è centrale per fermare l’assalto, che diventa ogni giorno più violento, contro i lavoratori e le masse popolari di questo Paese e non solo: è ora di riappropriarsi dei diritti di genere, come anche del diritto alla sanità, all’istruzione, all’abitare, ai trasporti, alla salubrità dell’ambiente, alla salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, alla democrazia nei luoghi di lavoro e altro ancora” affermano.

Le rivendicazioni riguardano: salute e sicurezza; parità salariale; mancanza di servizi pubblici e gratuiti; tagli alle risorse per la scuola pubblica; sanità pubblica; violenza sulle donne e femminicidi; attacco al diritto di libera scelta in tema di maternità e/o aborto.

Per quanto riguarda la sanità le aziende assicureranno negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso: potranno subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Interessati anche i trasporti e l’istruzione: saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità.

Gli orari e le modalità di sciopero varieranno a seconda della città.