Scherma, la finalese Carola Maccagno convocata ai Mondiali U20 in Bulgaria

Finale Ligure. A coronamento di una brillante stagione, Benedetta Madrignani del Circolo Scherma La Spezia e Carola Maccagno, in forza al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare ma cresciuta a Finale Ligure nella Polisportiva Leon Pancaldo, sono state chiamate a far parte della rappresentativa italiana ai Campionati Mondiali Cadetti e Giovani che si disputeranno a Plovdiv (Bulgaria) dal 1 al 10 aprile.

Benedetta e Carola saliranno in pedana venerdì 7 aprile per la prova individuale della categoria Giovani (Under 20), mentre solo Carola sarà impegnata nella prova a squadre in programma domenica 10 aprile.

Anche il Maestro Paolo Zanobini (Cesare Pompilio) è stato convocato come componente dello staff tecnico di spada all’interno della delegazione azzurra.