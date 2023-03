Savona, torna l’iniziativa “Fabbriche aperte” all’interno degli impianti ferroviari

Savona. Anche quest’anno Trenitalia partecipa a Fabbriche aperte, il progetto realizzato dall’Unione Industriali di Savona.

La sedicesima edizione, ritorna al suo format originale e i ragazzi tornano a visitare di persona le fabbriche e gli impianti conoscendo da vicino le solide radici del mondo industriale savonese, nonché le prospettive concrete di lavoro che l’istruzione tecnico-scientifica può offrire ai giovani che dovranno scegliere la scuola superiore cui iscriversi, orientandoli nel loro percorso scolastico futuro.

Questa mattina “porte aperte” agli Impianti ferroviari di Savona per consentire ai giovani del territorio un viaggio alla scoperta del mondo del lavoro e delle figure professionali più ricercate dalla realtà imprenditoriale.

Oltre 40 alunni dell’Istituto Comprensivo di Albenga hanno visitato l’Impianto di Manutenzione Corrente di Trenitalia per conoscere da vicino alcune figure professionali che operano in ambito ferroviario: il tecnico che si occupa della manutenzione dei treni, l’addetto ai controlli delle attività di pulizia e lo specialista delle batterie in uso sui treni.

Inoltre, gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza unica: salire a bordo della cabina di guida di un nuovo treno Rock di ultima generazione che gradualmente sono inseriti in circolazione sui binari liguri ringiovanendo la flotta e offrendo un miglior servizio e comfort ai viaggiatori. Hanno quindi visitato il Centro riparatore accumulatori dove si svolgono le attività di rigenerazione delle batterie dei treni e assistito agli interventi di alta disinfezione delle carrozze realizzati durante le operazioni di pulizia delle vetture.