Savona, suor Benedetta Zago premiata per il suo servizio a favore dei sofferenti

Savona. Lo scorso 25 febbraio nella Sala “San Pietro” del convento dei Carmelitani Scalzi di Savona durante i festeggiamenti per il suo primo anniversario di fondazione l’Associazione Confraternita di Mutuo Soccorso “Giorgio La Pira”, per mano del vicepresidente Gianfranco Scalia, ha premiato suor Benedetta Zago, appartenente alla congregazione delle Figlie di Maria Vergine Immacolata, una targa di benemerenza per il suo ultratrentennale servizio a domicilio a favore dei sofferenti.

Alla cerimonia ha presenziato il sindaco Marco Russo, il quale si è congratulato con i soci della confraternita per il lavoro svolto, ricordando che tendere all’unità è un anelito di tutti da costruire insieme, pur nella diversità delle convinzioni politiche, religiose e sociali. Hanno partecipato anche una quarantina di persone in rappresentanza di undici istituzioni e associazioni.

Dopo i ringraziamenti d’apertura della cerimonia il presidente Rosario Merenda ha relazionato sulle attività culturali e civiche svolte nell’anno sociale, mettendo in risalto la figura del giurista Giorgio La Pira, al quale i soci si ispirano. Negli anni ’70 il noto esponente della Democrazia Cristiana e tre volte sindaco di Firenze si prodigò alacremente per scongiurare lo scoppio della terza guerra mondiale nella vicenda dei missili SS-4 installati a Cuba dall’Unione Sovietica nel 1962. Famosa e “profetica”, alla luce dell’attuale guerra in Ucraina, la sua affermazione davanti ai potenti della Terra: “La pace è inevitabile e per raggiungerla non bastano la giustizia e la libertà se non sono unite alla preghiera e alla contemplazione”.

La professoressa Lo Re Silvana Calligaris, figlia del colonnello Enrico Calligaris, primo presidente dell’Associazione Nazionale Alpini di Savona, ha poi letto il suo componimento poetico “Alpini”, che è stato donato al Corpo degli Alpini di Savona. Infine un brindisi augurale con successivo rinfresco di beneficenza, il cui ricavato è stato totalmente devoluto alla missione delle suore di Maria Vergine Immacolata.