Savona, successo per l’inaugurazione della Mostra di Modellismo Navale

Savona. Lunedì 13 marzo, dopo un lungo periodo di preparativi, ha finalmente aperto la mostra di Modellismo Navale organizzata da Assonautica Provinciale di Savona in collaborazione con il Circolo Pippo Rebagliati e con l’Associazione Amici del Nautico, allestita nei locali del Circolo in Via dei Carpentieri 3 e patrocinata dal Comune di Savona.

L’inaugurazione è stata presenziata dal Vescovo Calogero Marino e da rappresentanze sia delle attività portuali che delle associazioni che hanno collaborato nell’allestimento della mostra. I visitatori si sono dimostrati entusiasti e sorpresi dalla bellezza e dalla varietà dei modellini, prova evidente della grande passione necessaria per realizzarli.

Dal moscone da spiaggia, dal quale discendono gli attuali pedalò, ai grandi velieri, dal classicissimo motoscafo Riva alla particolarissima imbarcazione fluviale americana, dal rimorchiatore al gozzo ligure. Ogni modellino ha una storia da raccontare ed è entusiasmante fermarsi ad osservare i tanti particolari che li caratterizzano, che siano tappetini o parabordi fatti a mano con la cima, oppure passacavi e bitte in acciaio fatti al tornio mentre, come specifica il modellista, se si trattasse di un modellino in scatola di montaggio, gli stessi sarebbero stati in plastica.

La mostra è stata allestita con lo scopo di permettere a tutti di osservare queste bellissime imbarcazioni che fanno parte della storia marittima, con un pensiero particolare verso i più piccoli infatti l’orario prevede le mattinate a disposizione per le visite delle scolaresche.

“Assonautica è orgogliosa di questo evento e ringrazia i soci che si sono dedicati con grande impegno all’allestimento e all’organizzazione. Negli stessi locali è allestita la mostra fotografica permanente ‘Il porto di Savona Vado ieri e oggi’ e sono inoltre esposti diversi quadri di ambientazione marina i cui autori Giancarla Roso e Alfio Doglio sono molto apprezzati”.

L’ingresso è gratuito e l’orario della mostra è il seguente: mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, il sabato ed i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per scolaresche e gruppi: al mattino su prenotazione (Assonautica 019 821451 oppure Circolo Pippo Rebagliati 3471074105 Irma).