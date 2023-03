Savona, si concluderanno entro questa settimana i lavori nella scuola Calandrone: lunedì palestra agibile

Savona. Si concluderanno questa settimana i lavori nella palestra della scuola primaria Calandrone di Savona. La palestra, quindi, sarà di nuovo agibile da lunedì prossimo. Lo ha riferito il vicesindaco Elisa Di Padova.

I lavori, iniziati a gennaio, si stanno per concludere: “Ancora oggi, dopo mesi – ha riferito una mamma di un bimbo che frequenta la scuola – la palestra è ancora chiusa. I lavori sarebbero dovuti finire nella prima settimana di febbraio, siamo a marzo e ancora niente”.

Sono diversi gli interventi realizzati e previsti negli edifici scolastici savonesi. In particolare, per il Comprensivo IV, è stato ottenuto un finanziamento da quasi 650mila euro per la riqualificazione e la riapertura del nido per un totale di 36 posti.