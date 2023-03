Savona si candiderà a Capitale della Cultura: il 15 marzo l’amministrazione comunale presenta il percorso

Savona. Mercoledì 15 marzo alle 16.30 nella Sala della Sibilla l’Amministrazione comunale organizza un evento aperto alla città dedicato alla Capitale italiana della Cultura. Sindaco, assessori e dirigenti degli Uffici spiegheranno il percorso che porterà Savona alla candidatura ufficiale, mentre esperti del settore che si sono occupati di importanti esperienze, come Matera e Parma, parleranno delle ricadute culturali, sociali e dei benefici economici connessi alla candidature.

Saranno ospiti della Sibilla Paolo Verri, direttore generale del Comitato Matera Capitale della Cultura 2019; Francesca Velani, vice presidente della fondazione Promo PA e responsabile del dossier di Parma Capitale; Roberta Milano, esperta di marketing e comunicazione turistica; Francesco Zoppi, savonese, laureando in Economia dei Beni Culturali alla Cattolica di Milano.

“Abbiamo studiato la forma attraverso la quale dare concretezza a questa proposta e avviare l’iter che ci porti alla presentazione della candidatura – dice il sindaco Marco Russo – Si tratta di un progetto ambizioso che richiederà tempo ma a nostro avviso sarà estremamente importante, anche a prescindere dall’esito della candidatura, se saremo capaci di coinvolgere la città”.

Il sindaco spiega anche “da molto tempo nel dibattito pubblico sulla nostra città, viene unanimamente indicato come principale fattore di crisi lo smarrimento dell’identità e la difficoltà ad individuare un profilo chiaro e condiviso, una vocazione che ne ispiri il rilancio”.

Per questo “nelle linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione, che hanno recepito l’Agenda per Savona, abbiamo individuato nella candidatura a Capitale italiana della Cultura, e soprattutto nel percorso per prepararla, una possibile risposta a questa esigenza, un obiettivo capace di attivare e unire le tante energie presenti nella città. Per questo l’abbiamo definita una proposta simbolo”.