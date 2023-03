Savona: per garantire la sicurezza più videosorveglianza, iniziative di sensibilizzazione e più controlli stradali in vista delle festività

Savona. Ieri mattina si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato, oltre al procuratore della Repubblica, i vertici delle forze di polizia, il sindaco di Savona e l’assessore comunale alla città vivibile nonchè il rappresentante dell’amministrazione provinciale.

Nel corso dei lavori si è approfondito l’esame della situazione della sicurezza pubblica nel capoluogo in relazione al susseguirsi, nelle ultime settimane, di una serie di episodi, tra i quali furti e danneggiamenti a danno di esercizi commerciali, furti in appartamento e atti di vandalismo rivolti a veicoli. In tale contesto è stato sottolineato all’amministrazione che le fenomenologia criminose in parola non evidenziano alcun incremento significativo rispetto agli anni precedenti e le attività di indagine sviluppate su tali fatti hanno già consentito, in diversi casi, di individuarne gli autori che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Le medesime attività investigative non hanno fatto emergere connessioni con organizzazioni malavitose strutturate sul territorio ma, piuttosto, con fenomeni di disagio sociale, legati anche all’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, tra i giovani e i giovanissimi.

Sulla scorta di tale disamina si è anche evidenziato l’elevato livello dei servizi di prevenzione generale svolti dalle forze di polizia in base al Piano di Controllo Coordinato del Territorio, che suddivide lo stesso in tre quadranti, presidiati h24. A ciò si sono aggiunti dispositivi di controllo rafforzato, anche interforze, secondo modalità di impiego “a random” nelle zone considerate più a rischio.

Nel contesto di questi ultimi servizi sono stati, ad esempio, individuati una serie di soggetti nell’area di piazza del Popolo, nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di allontanamento. Si è comunque concordato che si tratta di fenomeni che vanno costantemente monitorati anche per valutare eventuali ulteriori azioni da svolgere.

Sotto il profilo delle iniziative già avviate in collaborazione con l’amministrazione comunale, si è concordato di proseguire con le azioni del Patto per la Sicurezza promuovendo un aggiornamento dei protocolli di vicinato nonché proseguendo gli interventi di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in area urbana che si aggiungono a quelli già predisposti dal Comune per il migliore controllo delle vie di accesso alla città.

Infine, si è concordato di definire mirate iniziative di sensibilizzazione aperte alla collettività, tenendo anche conto delle rilevanti situazioni di disagio che sono spesso alla base degli episodi oggetto di esame.

In prosieguo dei lavori, è stata poi disposta l’intensificazione dei servizi di vigilanza stradale in vista delle festività pasquali e dei ponti di primavera e si è preso atto della conferma pervenuta dalle concessionarie autostradali della temporanea rimozione dei cantieri in atto, nel periodo dal 7 all’11 aprile, per agevolare i maggiori flussi di traffico previsti.