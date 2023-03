Savona, l’associazione Aiolfi presenta “Il cammino della Santa Maria Rossello”: un percorso d’arte, spiritualità e natura

Savona. Sabato 18 marzo, alle ore 17, presso la Chiesa di Sant’Andrea in piazza dei Consoli a Savona, l’Associazione Aiolfi presenterà in anteprima il progetto denominato “Il cammino della Santa Maria Rossello”, reso possibile dal patrocinio della Fondazione De Mari, della Regione Liguria e dell’erede della Santa l’On. Cristina Rossello.

Si tratta di un ampio ciclo di iniziative volte a dare rilievo ad una delle personalità più significative della storia di Savona, tra le poche che hanno avuto ed hanno un respiro internazionale, se si pensa al numero di case operanti oggi nei cinque continenti: 176.

Sulla scorta del Cammino di Compostela si vuole creare a Savona, in piccolo, un percorso d’arte, spiritualità e natura, marcato da artistici cartelloni segnatappa dedicati alla Santa. Il concorso artistico che sceglierà i soggetti più significativi per creare l’iconografia dei 12 pannelli scade il 31 marzo 2023. Dopodichè si passerà alla stampa dei cartelloni ed alla loro posa in itinere.

Il susseguirsi simbolico delle tappe darà vita ad un percorso unico nel suo genere. Con essi si vuole rievocare idealmente la vita della Santa ripercorrendo proprie le vie del pellegrinaggio che la giovane Benedetta, insieme alla sue amiche poi divenute consorelle, compiva settimanalmente dalla sua casa in Pozzo Garitta ad Albissola Mare sino alla Basilica del Santuario.

Altri artisti sono stati coinvolti nel progetto e questa sarà l’occasione per presentare una prima serie di questi artistici momenti di omaggio. L’incontro si aprirà con un’attenta inquadratura storica e logistica dei luoghi rosselliani, tenuta dalla Dott.ssa Silvia Bottaro, curatrice della Raccolta permanente di opere dedicate alla Santa sita in via Chiassuolo. Verrà quindi proiettato il video “Cuore a Dio mani al lavoro” di Claudio Baseotto e Nat Russo, pensato come una videoguida per smartphone, fruibile tramite QR, per i pellegrini e gli escursionisti. Concluderà la manifestazione lo spettacolo evento a più voci, “Storie di Benedetta ragazza”.