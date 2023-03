Savona, l’area sportiva di Lavagnola diventerà anche un campo da Pickleball

Savona. Approvata oggi (23 marzo) la determina di Giunta che autorizza la ASD King Pickleball Savona a sistemare l’area sportiva pubblica di Lavagnola adattandola anche come campo da Pickleball.

Il Pickleball è uno sport emergente, una sorta di versione popolare del padel, perché non richiede i vetri e può essere praticato nei parchi pubblici, pratica molto diffusa soprattutto negli Usa. A Savona opera già da tempo una società, la ASD King, che, benché ancora giovanissima, ha già conquistato un bronzo ai recenti campionati europei in Andalusia con Alessandra De Rossi.

La ASD King ha proposto al Comune di sistemare il campetto da volley pubblico di Lavagnola per adattarlo anche alla pratica del Pickleball. Attualmente lo spazio è poco utilizzato anche perché da tempo non è curato. La ASD King si occuperà anche di sistemare le reti e rimettere in sicurezza l’area.

“Un altro importante intervento – dichiara l’assessore allo Sport Francesco Rossello – che testimonia come in città esistano molti soggetti disposti a prendersi cura degli spazi pubblici. Dopo l’installazione della struttura per il calisthenics al parco La Rocca, grazie alla disponibilità della ASD King si recupera un altro spazio pubblico che potrà essere utilizzato liberamente da chiunque lo vorrà offrendo anche la possibilità di cimentarsi in una nuova disciplina. Non è un intervento eccessivamente oneroso, ma di grande valore, perché frutto di un’iniziativa spontanea e disinteressata e perché consente di recuperare e mettere a disposizione uno spazio attualmente in stato di semi-abbandono”.

Soddisfazione della società: “King Pickleball Savona è l’unica realtà in Liguria con atleti agonistici, grazie al campo di Lavagnola avremo la possibilità di prepararci per il mondiale che si svolgerà in Indonesia a Bali a ottobre e abbiamo intenzione di fare degli Open day in collaborazione con il comune di Savona per far conoscere e provare questo bellissimo Sport alla portata di tutti, negli Stati Uniti giocano da 8 anni fino a 95 anni di età questo sport”.