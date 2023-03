Savona. I vigili del fuoco del distaccamento di Savona sono intervenuti, poco fa, per un incendio divampato all’interno di un edificio in via Famagosta, nella città della Torretta.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate all’interno di un magazzino al pianterreno di uno stabile all’altezza dell’incrocio con via Berlingieri.

Stando a quanto riferito, al momento dello scoppio dell’incendio nel locale non erano presenti persone, perciò non si registrano feriti nè danni particolari alla struttura.

Sul posto anche i carabinieri ed i volontari della croce oro di Albissola Marina.