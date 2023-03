Savona, in Sala Rossa il convegno su “La lunga strada del diritto alla salute delle donne”

Savona. Venerdì 10 marzo, nella settimana della “Giornata internazionale dei diritti della donna”, a Savona si svolgerà il convegno “La lunga strada del diritto alla salute delle donne”, organizzato da Camera del Lavoro, Sindacato Pensionati CGIL, Funzione Pubblica CGIL e Auser di Savona.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è patrocinata dal Comune di Savona e si svolgerà presso la Sala Rossa del palazzo di città, in piazza Sisto IV, con inizio alle 9.30.

Si ripercorreranno le tappe fondamentali per la conquista di diritti che riguardano la salute che le donne, con grandissima partecipazione, hanno saputo ottenere in periodi storici in cui spesso era difficile, quasi impossibile, toccare e discutere determinati argomenti.

“Decenni di lotte in cui la grande caparbietà di quelle generazioni ha aperto la strada all’ottenimento di diritti che sono divenuti esigibili e garantiti dalla sanità pubblica, sia ospedaliera che territoriale, per tutte le donne. Oggi i problemi e le criticità che affliggono la nostra società stanno mettendo in discussione molti di questi diritti. E’ dunque necessario continuare a coltivarli senza dare per scontato che, poiché acquisiti, rimangano garantiti”.