Savona in lutto per la scomparsa di Cesare Cavallo: per 40 anni titolare della Boutique della Birra

Savona. Grande dolore in città per la scomparsa di Cesare Cavallo, uno dei ristoratori più conosciuti e stimati di Savona. Aveva 65 anni e da tempo combatteva con una brutta malattia.

Il suo non era solo un lavoro, ma una grande passione che gli permetteva di stare sempre a contatto con i clienti, che accoglieva con garbo e gentilezza, con loro scambiava qualche chiacchiera e tante storie. Lo contraddistingueva anche un grande amore per gli animali, in particolare i cani. Diversi gli appelli che postava sui social per trovare una casa ai cuccioli abbandonati.

Cavallo è stato titolare della Boutique della Birra per 40 anni, prima di lasciarla a Silvio Richebuono. Poco prima della pandemia aveva aperto l’agriturismo Tre Santi, a Ciantagalletto, che aveva poi lasciato ad un’altra società nell’ottobre 2022.

Quando aveva ceduto l’agriturismo, aveva “salutato” tutti con questo post: “È stata una bella avventura. Mi ha fatto avvicinare alla terra. Ho capito molto bene che questa è l’unica strada per migliorare la vita di noi tutti. Ho apprezzato molto chi si è ritrovato contento dai nostri sforzi. La terra è bassa e si fa fatica. Ma è meraviglioso. Una foglia che nasce, un fiore, una pianta. Ho voglia di camminare con il mio Rastino, un po’ mordace, qualche volta. Una preghiera…Impegniamoci tutti a fare qualcosa di buono. Qualsiasi. Un arrivederci a presto”.