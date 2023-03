Savona: in giro con arco, frecce e pugnali, 22enne denunciato

Liguria. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Genova hanno denunciato, durante i consueti controlli in ambito ferroviario, un cittadino italiano di 22 anni, residente a Pisa, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato trovato in possesso di un arco in legno con due dardi in metallo a punta acuminata ed una pistola a salve contenuta dentro una valigetta. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro in quanto il giovane non ha fornito ai poliziotti un valido motivo sul loro possesso.

Dagli accertamenti svolti dagli agenti è emerso che circa un mese prima era già stato denunciato per lo stesso reato dalla Polizia Ferroviaria di Savona. In quella circostanza era stato fermato a bordo di un treno in arrivo a Savona con un vistoso coltello riposto nel fodero e portato a tracolla all’altezza del petto.

Il 22enne aveva, inoltre, uno zaino all’interno del quale i poliziotti hanno rinvenuto tre pugnali di grosse dimensioni, un coltello a serramanico, un’accetta lunga 35 centimetri e una pistola softair.

Anche in questa occasione, con il soggetto in procinto di prendere un treno per dirigersi ancora alla stazione savonese, gli oggetti sono stati sequestrati e il giovane segnalato all’Autorità Giudiziaria.