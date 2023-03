Savona, il 1^ aprile una messa in suffragio di Claudio Tiranini a un anno dalla scomparsa: “Sei e sempre sarai il sole che riscalda i nostri cuori”

Savona. “In ogni momento della nostra vita sei e sempre sarai il sole che riscalda i nostri cuori. Ti vogliamo un bene infinito, super papà”. E’ questo il messaggio che Alberto, Angela, Pervinca e il resto della famiglia hanno voluto dedicare a Claudio Tiranini ad un anno dalla sua tragica scomparsa.

E’ già passato un anno, infatti, da quel tragico primo aprile in cui lo chef del ristorante A Spurcacciun-A di Savona ha perso la vita mentre stava facendo kitesurf al largo della città della Torretta. A causa delle avverse condizioni meteo, il 67enne non è più riuscito a tornare a riva. Lanciato l’allarme si sono subito attivati i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili. All’arrivo della motovedetta della Guardia Costiera le condizioni dell’uomo erano già critiche: è stato trovato aggrovigliato alla vela del kitesurf privo di sensi. All’ospedale San Paolo di Savona è stato constato poi il decesso. Il suo funerale è stato accompagnato da una folla immensa e addolorata ed un gran numero di fiori.

Claudio Tiranini è stato un noto chef savonese, ma la sua carriera nel mondo della cucina è andata oltre i confini liguri: è stato nel “dream team” di cuochi che hanno curato la cena per la festa di compleanno a sorpresa del famoso pasticcere Iginio Massari che si è tenuta nel ristorante Carlo Magno di Collebeato nel 2017.

A preparare la cena stellare una “brigata” di cucina d’eccezione con chef del calibro di Alessandro Borghese, Gennaro Esposito, Igles Corelli, Philippe Léveillé, Ljubica Komlenic, Beppe Maffioli, Ezio Marinato e, appunto, il savonese Claudio Tiranini.

Oltre che per le sue doti culinarie, Tiranini si è distinto anche per la sua simpatia, in grado di conquistare i clienti sin dal primo incontro. Nella sua Savona, e nel suo ristorante in via Nizza, è stato a fianco della sorella Pervinca. Insieme hanno portato avanti per anni uno degli esempi di impresa più noti e longevi della città della Torretta.

Quello che avevano in comune i due non solo la passione per il mare – lo scorso settembre nella stessa location del Mare Hotel la sorella ha celebrato un matrimonio subaqueo -, ma lo sguardo oltre i confini territoriali che li ha però tenuti sempre con i piedi ben piantati nelle proprie origini: nel 2017 hanno voluto, ad esempio, ospitare al Mare Hotel il celebre dj francese Bob Sinclar. Il successo è stato assicurato: i mercoledì di “We Love Marea” hanno visto negli anni raggiungere più di 15mila presenze a stagione con una proposta di cibo e musica d’eccezione.

Sabato 1 aprile alle 18 nel duomo di Savona verrà celebrata una messa in suffragio.