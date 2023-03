Savona, il 1 aprile in piazza Sisto raccolta di cibo e offerte per il canile

Savona. Sabato 1 aprile dalle 14 alle 19 i volontari della lega nazionale per la difesa del cane della sezione Savona saranno presenti in piazza Sisto IV, davanti al Comune lato via Manzoni, con un banchetto per raccolta cibo e offerte a sostegno degli ospiti del canile municipale di Savona.

Saranno anche disponibili gadget e idee regalo per tutti i gusti.

“Ricordiamo – spiegano i volontari – che è inoltre possibile scegliere di donare il 5 per mille alla lega nazionale per la difesa del cane sezione Savona indicando il codice fiscale 92083720091 nella dichiarazione dei redditi”