Savona. Dopo il rinvio causa “incidente”, questa sera il secondo tentativo per lo spostamento dell’edicola di piazza Diaz a Savona previsto nel progetto di restyling della piazza su cui affaccia il Teatro Chiabrera.

Lo spostamento del chiosco da un lato all’altro della piazza ha richiesto una gru di notevoli dimensioni da Genova. Presenti sul posto gli agenti della municipale, con la chiusura di via dei Mille, oltre a personale e tecnici comunali. Ma oltre agli spettatori in transito per il teatro savonese con la programmazione di questa sera, lo “spettacolo” sul sollevamento ha attirato l’attenzione di molti cittadini e curiosi.

Sono iniziate le operazioni di imbragature e successivo sollevamento della struttura commerciale, che trasloca dopo 40 anni, all’attenzione, anche questa sera, del titolare Mauro Sguerso.

Questa volta, grazie al potenziamento dei mezzi di sollevamento, non si sono verificati problemi di sorta, dopo giorni dove non sono mancate le polemiche e il dibattito nella città della Torretta sua una attività che ha rappresentato un segno distintivo della piazza savonese.

Per il Comune di Savona presente questa sera l’assessore Lionello Parodi, che ha seguito le fasi del complicato intervento: “La prima volta non era adatta la taratura del macchinario per il sollevamento, a 50 quintali, questa volta si è proceduto con 100 quintali garantendo la tenuta dell’imbragatura e quindi la complessiva operazione”.

guarda tutte le foto 11



Il secondo tentativo di spostamento dell’edicola di piazza Diaz

Quanto alla collocazione dell’edicola: “Ora ha una sistemazione certamente buona, direi, in seguito si faranno le opportune valutazione una volta ultima l’intervento di abbellimento della piazza” conclude.