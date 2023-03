Savona, Croce Bianca in lutto: è mancato a 66 anni Giuseppe Valla

Savona. Si è spento a soli 66 anni Giuseppe Valla. Beppe, come era chiamato da tanti, è stato diversi anni milite della Croce Bianca di Savona. Ha iniziato nel 2017, il servizio di soccorso, poi i primi sintomi della malattia che lo ha condotto a curarsi in diversi ospedali.

La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto nei tanti militi della Croce Bianca savonese che hanno condiviso con lui molte ore di servizio. “Beppe era una persona gentile, sempre disponibile e sorridente – commenta commosso il milite Rino Lupo, che era in squadra con lui -. Ultimamente non aveva più le forze di aiutarci nel soccorso, ma veniva sempre nella sede della croce per occuparsi di altre attività, non passava solo per un saluto”.

“Il legame che abbiamo creato è stato davvero forte, come quello che si crea un po’ con tutta la tua squadra, una famiglia – tiene a dire Lupo -. In ogni servizio il rischio che si corre insieme ti unisce sempre di più all’altro e ti permette di instaurare un rapporto molto profondo. Sono, e siamo tutti molto addolorati per questa perdita, un anno fa quella del milite Antonio Sordi, è difficile dover dire addio a persone così speciali. Sono felice però delle parole che ci ha detto il fratello di Beppe, ‘In croce bianca lui ha trovato una famiglia’, andremo avanti nei nostri servizi anche per lui”, conclude.

Domani, sabato 4 marzo, si terranno i funerali di Giuseppe Valla presso la Parrocchia Santa Maria Giuseppa Rossello, nel quartiere savonese della Villetta, dove Beppe abitava. L’ultimo saluto alle ore 11. Oltre il rito religioso, i militi della Croce Bianca salutano Beppe con una serie di azioni come vuole la loro tradizione.