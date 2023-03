Savona Calcio, parola a Quintavalle: “Domenica contro la Vadese ci sarò. Città di Savona? Disponibile al dialogo”

Savona. Un’ultima partita per salutare la piazza biancoblù. È questa la decisione presa da Riccardo Quintavalle, capitano del Savona (al pari di Diroccia) il quale, domenica contro la Vadese, tornerà in campo dopo un periodo di assenza agli ordini di mister Frumento. In occasione delle ultime uscite, successivamente al match disputato con la Priamar, l’attaccante sui social aveva pubblicato il seguente messaggio: “Domenica prossima Alice (la figlia, ndr) inizierà le sue gare in MTB… Di conseguenza domani sarà la mia ultima presenza con la maglia del Savona… Quei colori che ho imparato ad amare con il cuore… Ringrazio tutti i miei compagni, il mister, lo staff e quei nullafacenti che ci hanno seguito in ogni dove.. che ci hanno dato la forza per andare avanti… Grazie della splendida annata che ci avete concesso! Sempre forza biancoblù”.

Da quel momento il suo nome non è più comparso in distinta, questo almeno fino ad oggi. “Domenica mia figlia non ha gare quindi ci sarò – ha svelato l’intervistato -. Dopo la partita contro la Priamar avevo dichiarato che ognuno sarebbe stato libero di scegliere se dare priorità ai propri impegni personali o al calcio. Se fossimo rimasti in corsa per i playoff avrei rinunciato ad accompagnare mia figlia restando vicino ai compagni, ma con la squadra ormai salva e senza più obiettivi trascurare la famiglia non mi sembrava giusto”.

“A livello di squadra c’è poco da dire – ha proseguito Quintavalle -. Credo che abbiamo fatto il massimo nelle condizioni in cui abbiamo iniziato, continuato e finito. Al termine del girone d’andata, dopo tutti i tagli, è scaturita la preoccupazione addirittura di retrocedere. A livello di annata abbiamo fatto tutti il massimo, da quel punto di vista siamo orgogliosi e soddisfatti. Sfido chiunque a fare due allenamenti a settimana e a rimanere in forma. Molti di noi si sono riscoperti uomini e i vecchi credo siano cresciuti in termini di pazienza. Abbiamo dimostrato tutti di essere dei leader, è stata la vera forza per ottenere la salvezza giocandoci i playoff fino a quattro giornate dalla fine del campionato”.

In seguito non sarebbe potuta mancare una domanda inerente al futuro dell’attaccante: “Non so ancora nulla, in campo mi sono divertito ma fuori è stata una situazione folle. Credo di potermi permettere di aspettare una chiamata fino all’ultimo, vedremo se ci sarà da colmare qualche buco. Quest’anno, come noto, il mister mi ha chiamato per dare una mano, mi sono immolato e mi sono divertito. Penso di aver dimostrato di poter ancora stare benissimo in Prima Categoria. Se qualcuno vorrà fare due chiacchiere ben venga. Sarà interessante monitorare il futuro dei miei compagni, auguro a loro di scegliere il meglio e spero che abbiano capito che il meglio non è solo un nome, ma una società con un presidente che è un amico. Staremo a vedere, sono curioso di vedere loro perché sono certo che avranno mercato.”

Infine Quintavalle ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Sicuramente il Città di Savona visionerà il nostro gruppo squadra con particolare attenzione. Domenica faremo la nostra partita alla grande perchè sappiamo di essere sotto esame. Per quanto riguarda questa stagione mi do la sufficienza. Se il nuovo Savona vorrà fare due chiacchiere per qualsiasi ruolo che mi permetta di scendere in campo ci sono, fare l’allenatore però per il momento non mi interessa. Sicuramente non prenderò impegni, l’unico è quello con i ragazzi del Quiliano Bike e con mia figlia”.