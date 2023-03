Savona Calcio, Lanzarotti soddisfatto per il pareggio con l’Olimpic: “Risultato onesto, andiamo avanti per i tifosi”

Savona. Ieri presso l’impianto sportivo “Ferrando-Baciccia” di Genova Pra’ Olimpic e Savona si sono affrontate in occasione dell’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match, una gara ricca di emozioni e colpi di scena, si è concluso sul risultato di 3-3, un epilogo estremamente positivo per la formazione ospite considerando le pochissime scelte a disposizione di mister Ermanno Frumento.

Uno dei principali protagonisti della sfida è stato sicuramente Andrea Lanzarotti, centrocampista offensivo in forza al Vecchio Delfino autore della rete del momentaneo 1-1. “Oggi eravamo in pochi ma ci abbiamo messo l’anima – ha commentato il giovane classe 2002 nel post partita -. È andata bene, abbiamo ottenuto un risultato onesto. All’inizio ci siamo fermati per omaggiare i tifosi, è solo per loro se siamo venuti fin qua dando il massimo.”

In seguito l’intervistato si è soffermato sull’importanza della stagione vissuta indossando una maglia storica come quella del Savona facendo parte di un gruppo in cui figurano giocatori di grande esperienza: “Per me è un onore poter condividere lo spogliatoio con calciatori come Caredda, Di Roccia e Quintavalle. I loro consigli sono preziosi per noi ragazzi.”

Infine Lanzarotti ha concluso il proprio intervento guardando alle ultime partite che il Savona dovrà affrontare: “Andiamo avanti e giochiamo come abbiamo sempre fatto, ci mettiamo sempre il cuore e lo dimostriamo in campo.”