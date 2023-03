Savona Calcio, gli ultras ricordano Fabrizio Manitto: presente uno striscione in memoria del ragazzo in occasione di Olimpic-Savona

Savona. La tragica scomparsa di Fabrizio Manitto, ventinovenne vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri sera in via Scotto a Savona, non ha lasciato indifferente la tifoseria organizzata del Savona Fbc.

Gli ultras biancoblù infatti, in occasione del match disputato nel pomeriggio dalla squadra allenata da mister Ermanno Frumento contro l’Olimpic a Genova Pra’, hanno esposto uno striscione per omaggiare la memoria del ragazzo, dipendente della Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Savona (Culp) vicina ai supporter del Vecchio Delfino.

Nel post partita anche Caredda e compagni ci hanno tenuto a ricordare Manitto, una ferita aperta non solo per amici, parenti e conoscenti, ma per l’intera città di Savona.