Savona Calcio, Frumento plaude allo spirito dei suoi: “Prestazione di rabbia, il silenzio degli ultras presenti fa scalpore”

Savona. “Prestazione di rabbia”. L’allenatore Frumento ha commentato così subito dopo la fine della partita tra Savona Calcio e città di Cogoleto la partita di oggi pomeriggio che ha visto la vittoria dei BiancoBlù 1-0.

Presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” le due squadre si sono affrontate in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Gli Striscioni, dopo l’ennesima settimana turbolenta, alla fine hanno scelto di scendere in campo per rispettare gli avversari evitando di correre il rischio di falsare il campionato, questo mentre gli ospiti andranno a caccia di punti importanti per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza.

“Abbiamo chiesto ai ragazzi, non avendo più gli stimoli perchè ce li hanno tolti tutti, di fare una partitta di rabbia, forse inizialmente un po’ troppo rabbiosi, abbiamo pagato con una espulsione affrettata, da lì ho dovouto sostituire un giocatore altrimenti rimanevano in 9 dopo 20 minuti”.

“La squadra come sempre ha reagito”, ha proseguito soddisfato Frumento. “E’ l’ennesima dimostrazione che questa se avesse avuto tutti gli elementi all’inizio dell’anno ci potevamo divertire”.

Tanto rammarico per quello che poteva essere e non è stato: “Savona poteva giocarsi i playoff – prosegue Frumento -. Questo era un campionato che potevamo giocarci, basta guardare dove era il Multedo nel girone di andata e dove è adesso”.

“La cosa che fa più scalpore è il silenzio dei nostri ultras presenti“, ha concluso l’allenatore.