Savona Calcio, domani l’anticipo contro il Città di Cogoleto. Maddalena: “Regolarmente in campo fino al termine della stagione, ce lo impone la maglia che indossiamo”

Savona. Domani alle ore 15.00 Savona e Città di Cogoleto scenderanno in campo in occasione dell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match, a rischio dopo le frizioni tra lo spogliatoio biancoblù e la proprietà del Vecchio Delfino, si disputerà quindi regolarmente.

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Quintavalle, un’ulteriore conferma è arrivata da Umberto Maddalena, dirigente degli Striscioni il quale ha chiosato: “La squadra scenderà in campo domani e fino al termine della stagione, non ci sarebbero motivi per comportarci diversamente. È innegabile che ci sia del malumore e che si sia creata una frattura, ma lo scendere in campo ce lo impone la maglia che indossiamo.”

In seguito l’intervistato ha rassicurato anche in merito ai rimborsi spesa relativi al mese di dicembre: “La proprietà mi ha comunicato di aver ultimato i bonifici.” Infine Maddalena ha concentrato la sua attenzione sulla partita di domani: “Tutte le partite sono importanti, il nostro obiettivo è quello di entrare in campo applicando il massimo impegno, il risultato poi viene di conseguenza. Da questo punto di vista i ragazzi sono sempre stati encomiabili.”

La travagliata stagione del Savona domani dunque proseguirà con il match contro il Città di Cogoleto: l’appuntamento è alle ore 15.00 presso il campo sportivo “Augusto Briano”.