Savona Calcio, Beani commenta la vittoria di sabato: “Tre punti importanti, contento per Rapetti”

Savona. Sabato pomeriggio presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” Savona e Città di Cogoleto si sono affrontate in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Al termine di un match povero di occasioni a spuntarla sono stati i padroni di casa grazie ad una rete siglata da Rapetti, attaccante abile nel liberarsi spalle alla porta depositando poi il pallone in rete.

Il Vecchio Delfino così, nonostante le arcinote questioni extra-campo, è riuscito a mantenere acceso un lumicino di speranza in ottica playoff. A commentare la prestazione degli Striscioni è stato Lorenzo Beani, centrocampista offensivo il quale, nel post partita, ha dichiarato: “Era importante portare a casa i tre punti e lo abbiamo fatto. Il nostro pensiero va a Dalipi che oggi era indisponibile a causa della febbre. Considero quella odierna come una vittoria importante, una buona iniezione di fiducia per andare avanti.”

In seguito l’intervistato si è detto felice per il compagno di squadra Rapetti (autore della rete del Savona, ndr), questo sottolineando la grande compattezza presente all’interno dello spogliatoio biancoblù. Infine Beani ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Ambientarsi è stato facile, il nostro è un gruppo fantastico e il mister è molto bravo. Ogni weekend lottiamo per la maglia e per i tifosi, sono loro che ci trasmettono la voglia di dare il massimo per i colori che indossiamo.”