Savona Calcio, Apicella analizza la sconfitta di domenica: “Eravamo un po’ scarichi, ma nessun alibi”

Savona. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” Savona e Letimbro si sono sfidate in occasione del posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). La partita, un match in cui entrambe le squadre hanno mostrato due versioni di sè, si è conclusa sul 3-1 in favore della formazione gialloblù.

Nel post gara a commentare la prestazione del Vecchio Delfino è stato Nicolò Apicella, difensore biancoblù il quale ha esordito dichiarando: “Loro hanno avuto più voglia e sono stati più bravi di noi. I meriti sono tutti dei nostri avversari, in due partite (quella di andata e quella ritorno, ndr) hanno totalizzato sei punti. Noi eravamo un po’ scarichi sia mentalmente che fisicamente, non vogliamo tuttavia accampanare alibi per la nostra prestazione. Abbiamo disputato un bruttissimo secondo tempo, bravi loro.”

In seguito l’intervistato ha spiegato il motivo dell’assenza di Quintavalle, in un primo momento inserito in distinta: “Riccardo ha avuto un problema familiare decidendo di dargli la precedenza. È stato un anno intenso per tutti, ora ci mancano due partite e vedremo cosa riusciremo a fare.”

Infine Apicella, alla domanda relativa al dove trovare le motivazioni per gli ultimi due match rimasti, ha concluso facendo riferimento al prestigio del club: “Basta guardare lo stemma che indossiamo e i tifosi presenti in tribuna per trovare le giuste motivazioni. Un’intera città guarda i nostri risultati sperando di vederci fare del nostro meglio. Noi ovviamente ci proviamo ogni domenica, a volte va bene e a volte va male. L’impegno comunque non è mai mancato, da quel punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti.”