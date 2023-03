Savona, al via il 25 marzo i trekking urbani: cultura, outdoor ed eventi dedicati ai bambini

Savona. Al via sabato 25 marzo i trekking urbani a Savona, seconda edizione dell’iniziativa lanciata lo scorso anno dall’amministrazione comunale.

“Dopo il successo dell’anno scorso – è il commento dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Nicoletta Negro – abbiamo pensato di riproporre i trekking a tutte le associazioni che nel frattempo hanno aderito all’Albo delle Associazioni Culturali. Grazie all’Albo, quindi, siamo riusciti a fare un lavoro di coordinamento e di sinergia che ha prodotto una moltiplicazione di eventi che ci ha fatto capire che la strada è quella giusta”.

Tra le novità di quest’anno sono da segnalare i trekking dedicati ai bambini (Santa Rossello, patrona dei ceramisti liguri del 27 aprile; “Piggia na pria au mo” del 7 maggio; Chiese e Alberi in città, 8 maggio; A spasso nel bosco delle storie 8 luglio). E’ pensato per le scuole, invece, il ciclo ‘La Casa della tua città e le stanze della democrazia’, visite a Palazzo Sisto in compagnia dell’assessore Negro, una lezione di educazione civica andando a caccia di aneddoti ed episodi storici.

Quest’anno nei quasi 30 eventi in programma (più del doppio rispetto allo scorso anno) si andrà all’esplorazione della città (Teatro Sacco, Legino; le opere di Renata Cuneo; i percorsi della ceramica; l’architettura moderna; torri e portali; il porto industriale) ma anche dei sentieri collinari alle spalle di Savona (quello delle staffette partigiane; borgate e alture della valle del Lavanestro).

Tutti gli appuntamenti vanno prenotati entro 3 giorni dall’evento sul sito per aiutare le guide a gestire le visite nel migliore modo possibile.

L’amministrazione ringrazia le associazioni che hanno proposto e sviluppato i trekking: Confartigianato Savona; Ass. Sacco; Ass. Aiolfi; ANPI Lavagnola con l’assistenza delle Squadre Volontarie Antincendi Boschivi e Protezione Civile; P.Articelle; ass. Pippinin; ASD/APS Amici di Bruno Tronci; Leze e n’ta Ciabrea; Auser; Ass. A Campanassa; Anteas, Ass. Amici del San Giacomo; Ass. Giovani per la Scienza; Ordine Architetti di Savona; FIVA/Chiaroscuro; Ass. Lino Berzoini; ass. Cibele; Creative Academy.