Sassello si sta preparando alle Comunali 2023, tre i nomi che stanno emergendo: ecco quali sono

A Sassello si stanno muovendo i primi passi in vista delle prossime elezioni comunali. C’è chi sta già scaldando i motori per la “corsa” al voto e chi è ancora in forse. Al momento sono tre i nomi che stanno spiccando. Scopriamo di chi si tratta.

Al momento è certa la candidatura di Marco Dabove, attuale capogruppo di maggioranza che avrà con sè in lista il sindaco uscente Daniele Buschiazzo, il vicesindaco Lia Zunino e l’assessore Roberto Laiolo, ma la squadra è ancora in fase di formazione. “Stiamo creando un gruppo con persone nuove e dell’attuale amministrazione, persone preparate e anche giovani, che possano dare un buon contributo alla nostra squadra” dichiara Marco Dabove ai microfoni di IVG.it.

La visione in continuità con l’attuale amministrazione: “Gli obiettivi sono quelli di aumentare il sistema di videosorveglianza, di aumentare i parcheggi nel centro storico, come i servizi sul territorio sia per i cittadini che per i turisti, ma anche di proseguire con i progetti realizzabili con i fondi del Pnrr” afferma il candidato sindaco.

Per ora quella di Marco Dabove è la lista ufficiale in corsa alle comunali 2023, ma a schierarsi contro di lui potrebbe essere Gian Marco Scasso, vigile del fuoco da 33 anni e caposquadra del distretto di Varazze: “La mia candidatura non è ancora certa, tutto dipende dalle idee, dai progetti e dai nomi che andranno a comporre la lista di Dabove – afferma -. Io sono un grande sostenitore della comunità sassellese, dello spirito di squadra che negli ultimi tempi sto vedendo scemare”.

“L’amministrazione di Sassello deve tendere alla collaborazione, con gli amministratori dei comuni vicini e garantire una serie di servizi che spingano gli abitanti a rimanere a Sassello e non doversi rivolgere altrove, ad esempio, per le scuole – dichiara -. Non dobbiamo perdere l’ospedale di San Giuseppe, non dobbiamo perdere la mensa che era retta da sassellesi e persone che si conoscono l’un l’altra, per la Camst”. La parola chiave che riassumerebbe quindi la possibile lista di Gian Marco Scasso è ‘comunità‘.

Nel caso si venisse a formare questa squadra politica, non sarà facile perchè tra Scasso e Dabove c’è una grande amicizia: “Le nostre famiglie sono sempre state molto vicine e con suo nonno, negli anni ’90 eravamo alle amministrative insieme – esprime -. Se si dovessero creare le condizioni che mi spingono a formare una lista, non cambierà nulla a livello personale con Marco”. Dello stesso parere Dabove: “Se ci troveremo a correre al voto da avversari, si farà in modo leale” commenta.

Un altro nome che potrebbe comporre il puzzle è quello di Marina Lombardi che è già stata sindaco a Stella, prima del passaggio all’amministrazione Castellini. “Alcuni cittadini mi hanno invitata a candidarmi a queste comunali ma è ancora tutto da vedere. Al momento non ho progetti e nomi per la nuova Sassello, in questi giorni parteciperò a delle riunioni e vedrò se candidarmi o meno” esprime l’ex sindaca stellese.