Sartori a Finalborgo per l’assemblea provinciale dell’Unione Albergatori: “Turismo forza trainante dell’economia della provincia di Savona”

Finale Ligure. Mattinata a Finalborgo per l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori dove ha partecipato all’assemblea provinciale dell’Unione Provinciale degli Albergatori. Tra i presenti il direttore di Agenzia in Liguria Matteo Garnero, Carlo Scrivano e Stefania Piccardo rispettivamente direttore e presidente dell’Unione Provinciale Albergatori e il sindaco di Finale Ligure Ugo Freschelli.

“Savona è la provincia della Liguria con il maggior numero di strutture ricettive e con il maggior numero di presenze turistiche – ha sottolineato Sartori – La sfida degli albergatori è di internazionalizzare maggiormente il turismo della provincia prolungando la stagione e puntando sull’outdoor. La fama di Finale quale patria delle mountain bike, dell’escursionismo e delle arrampicate è un punto di forza notevolissimo. Il turismo è sempre più l’industria trainante della Liguria. Se da un lato purtroppo tante aziende hanno abbandonato i nostri territori, oggi si è riusciti con esso a dare nuova linfa all’economia locale: nuove imprese, nuova occupazione e ampi margini di sviluppo fanno guardare con estremo ottimismo al futuro della provincia di Savona e di tutta la nostra regione”.

“Proprio per sostenere imprenditori lungimiranti, aiutare chi decide di tenere aperto per periodi maggiori, migliorare la qualità del lavoro e dei servizi offerti, anche quest’anno abbiamo varato l’edizione 2023 del ‘Patto per il Lavoro nel Turismo’. Uno strumento di politica del lavoro che dal 2018 permette una continuità retributiva per tutto l’anno e diminuisce per le aziende il costo del lavoro”, ha concluso Sartori.