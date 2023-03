Sanità, libera professione per infermieri. L’assessore Gratarola: “Serve riforma nazionale”

Liguria. Il consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal gruppo, in cui ha chiesto alla giunta una riforma che consenta stabilmente la libera professione al personale infermieristico e delle professioni sanitarie.

Il consigliere ha rilevato che con il Decreto “Milleproroghe” è stato permesso a infermieri e altri professionisti sanitari di svolgere la libera professione fino al 31 dicembre 2023, raddoppiando il monte ore complessivo settimanale.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha premesso che la questione è da tempo affrontata attraverso diversi provvedimenti nazionali e ha citato, fra gli altri, quelli legati all’emergenza Covid, ma ha spiegato che, per consentire stabilmente la libera professione, occorre una riforma legislativa a livello nazionale.

L’assessore si è impegnato a farsi carico di questa richiesta presso il governo attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

E in tema di sanità, nella seduta odierna dell’Assemblea legislativa ligure, il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha poi presentato un’altra interrogazione, sottoscritta dal gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quali ulteriori iniziative adotterà per accelerare la presa in carico e garantire una definitiva risoluzione della permanenza dei minori da tempo in lista di attesa per accedere alle terapie riabilitative e in base a quali principi sono stati predisposti percorsi standardizzati per la riabilitazione dei minori, anziché percorsi individuali di riabilitazione.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha assicurato che la giunta sta lavorando per superare queste criticità e ha rilevato che c’è difficoltà nel reperire risorse sul territorio.

L’assessore ha ricordato le nuove assunzioni. Gratarola ha ricordato l’investimento di 1 milione di euro per assorbire le liste di attesa dei Centri ambulatoriali riabilitativi (Car) e ha assicurato percorsi terapeutici personalizzati.