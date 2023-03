Sanità, Ciangherotti: “A Bordighera riapre il Ps, ad Albenga il sindaco brinda all’ambulatorio dei codici bianchi”

Albenga. “Mentre il piano socio sanitario ancora vigente prevede la presenza di un pronto soccorso presso l’ospedale di Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis brinda alla potenziale riapertura di un Ppi con i medici di famiglia, come previsto nelle bozze del piano sanitario che andrà in approvazione nelle prossime settimane. Di fatto i pazenti del PPi accederanno al servizio solo in autopresentazione poichè non sarano consentiti gli accessi alle ambulanze”. Lo afferma il consigliere e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

La bozza del nuovo piano socio sanitario, presto al vaglio del Ministero, prevede la riapertura di un punto di primo intervento ad Albenga che sarà gestito dai medici di famiglia: “Mentre a Bordighera riaprirà il pronto soccorso – spiega Ciangherotti -, ad Albenga abbiamo un sindaco che si dimostra entusiasta sui giornali per il possibile restyling dell’ambulatorio dei codici bianchi”.

“Un sindaco, peraltro medico, che accoglie con favore questo risultato non fa di certo gli interessi della collettività – aggiunge il capogruppo -, anche perché il nostro comprensorio necessita di un polo sanitario in grado di gestire le emergenze con i medici specialisti di pronto soccorso, e non di certo un presidio stampella a cinque stelle utile solo a smaltire qualche codice bianco per alleggerire il carico di lavoro del Santa Corona”.

Secondo Ciangherotti, infine, “siamo di fronte ad un risultato che mette con le spalle al muro i cittadini, il cui diritto alla salute, costituzionalmente garantito, viene indebolito e limitato – conclude -. Ecco perché non vedo cos’abbia da festeggiare Riccardo Tomatis, il cui partito di appartenenza ha decretato prima di tutti la condanna a morte del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga. Forse il sindaco quando festeggia non pensa alla sanità locale, ma al risultato delle elezioni in Provincia che hanno visto il PD convolare a nozze con Cambiamo per accaparrarsi la poltrona della vicepresidenza”.