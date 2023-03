Sanac Vado Ligure, sostegno dal Consiglio regionale ma unica via è piano nella filiera dell’acciaio

Vado Ligure. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritto da tutti i gruppi, in cui si impegna la giunta a rappresentare al Ministero delle imprese e del made in Italy la necessità che la situazione di Sanac sia inserita e risolta definitivamente in maniera unitaria nel rinnovo dell’Accordo di programma su Acciaierie d’Italia (Ex Ilva) in corso di elaborazione.

Il documento chiede alla Regione di farsi parte attiva presso il governo affinché consideri la necessità di supportare l’attività dello stabilimento Sanac di Vado Ligure con nuovi ordini da parte di Acciaierie d’Italia.

Sanac è stata una azienda leader nella produzione di materiale per l’industria siderurgica, ma ha subito un calo del fatturato dai 100 milioni del 2021 ai 50 del 2022 e attualmente occupa 400 persone, di cui 80 nello stabilimento di Vado.

“Il Savonese, negli ultimi decenni, ha sofferto una pesante de-industrializzazione che ha portato a un progressivo decremento occupazionale e a una perdita di competitività riconosciuta anche a livello nazionale come area di crisi industriale complessa – evidenzia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – In questo scenario, la Sanac di Vado Ligure, azienda che produce materiali refrattari e strutturata per lavorare quasi in esclusiva con l’ex Ilva, rappresenta ancora oggi un presidio produttivo importante per la nostra comunità che dobbiamo in ogni modo salvaguardare e inserire all’interno di una filiera nazionale integrata dell’acciaio” aggiunge l’assessore Benveduti.

“Abbiamo ascoltato in Consiglio regionale, in conferenza dei capigruppo, le preoccupazioni dei delegati sindacali in merito a una vertenza che coinvolge circa 80 lavoratori del territorio. Regione Liguria è al loro fianco nel chiedere un percorso in cui l’ex Ilva e il suo indotto rimangano un valore strategico della cultura operaia e industriale del Paese”.

“Regione Liguria si farà portavoce presso il Governo e il ministro Urso in particolare, delle istanze presentate dai sindacati che riteniamo del tutto condivisibili – aggiunge l’assessore regionale al Lavoro e alle politiche occupazionali Augusto Sartori – Faremo tutto ciò che sarà possibile affinché gli 80 dipendenti coinvolti possano mantenere il loro posto di lavoro e che contestualmente l’azienda possa, nel brevissimo termine, avere un futuro di sviluppo”.