Sanac, approvato ordine del giorno in consiglio regionale: coordinamento tra Regioni per preservare gli insediamenti produttivi

Liguria. Quest’oggi il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 739, presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi con le altre Regioni sedi di stabilimento Sanac per concordare le azioni necessarie a preservare gli insediamenti produttivi di Sanac.

Nel documento si ricorda che Sanac è da oltre 9 anni in amministrazione straordinaria e ha uno stabilimento a Vado Ligure, che fornisce materiali refrattari per la filiera siderurgica, che la gran parte della sua produzione è legata allo stabilimento ex ILVA di Taranto, debitrice di circa 24 milioni, e che i commissari straordinari hanno stimato come la liquidità dell’azienda è sufficiente fino ai primi mesi del 2023.

“Ogni azione a tutela della attività produttive e dei lavoratori di Sanac è un rafforzativo a difesa di una realtà lavorativa fondamentale nel tessuto economico provinciale e regionale. Il coordinamento con le altre regioni che ospitano altre unità produttive di Sanac, come chiesto nell’ordine del giorno presentato oggi in consiglio, è fondamentale nell’ottica di un ragionamento sull’intera filiera dell’acciaio. Mi fa piacere che anche il consiglio regionale abbia capito l’importanza di questa azione supplementare per proteggere il lavoro e abbia accolto la mia richiesta”, ha detto Roberto Arboscello dopo la discussione in aula del suo ordine del giorno.

Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha chiesto di sottoscrivere documento e ha rilevato che la presenza di Sanac a Vado sia strategica.