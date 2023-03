Salta la corsa a tappe “Ponente in rosa”: mancano le condizioni di sicurezza

Ponente. Era stata annunciata con tanto di presentazione in Regione Liguria, che aveva concesso il suo patrocinio per l’atteso evento sportivo del ciclismo femminile, ora a poche ore dalla partenza è arrivato lo stop alla corsa a tappe “Ponente in rosa”.

Nel mirino degli organi preposti all’autorizzazione delle singole tappe le preoccupazioni espresse da alcune realtà comunali, in particolare Alassio, Finale Ligure e anche Loano, in quanto non ci sarebbero le condizioni idonee di sicurezza in merito al tracciato stabilito dagli organizzatori della gara ciclistica.

Non sono bastati incontri e sopralluoghi tecnici: nonostante lo sforzo per non annullare del tutto la manifestazione la consueta ordinanza prefettizia su viabilità e sicurezza stradale non è mai stata stilata, con le atlete e le squadre a Ceriale già pronte per l’atteso start dell’edizione 2023, una edizione che ha voluto ampliare l’evento e aggiungere altre due tappe.

Il Trofeo Ponente in Rosa 2023, riservato alle atlete elite, quest’anno aveva in programma 5 tappe contro le 3 del 2022, con tanto di inserimento, per la prima volta, nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale.

Il via prevedeva un tracciato di 53,500 km, con partenza alle ore 9,30, con le cicliste impegnate in un tragitto lungo il territorio cerialese, che proprio ieri, domenica 5 marzo, ha ospitato l’apertura stagionale degli eventi sportivi e ciclistici di primavera con la terza edizione del Trofeo Città di Ceriale, riservato alle ragazze più giovani.

Dopo che la macchina organizzativa e gli enti competenti sono stati al lavoro per apportare possibili modifiche ai percorsi dei tratti maggiormente attenzionati, con l’obiettivo di garantire tutti i parametri e criteri richiesti a livello viario e di sicurezza complessiva durante le fasi di passaggio delle atlete in gara, è stato comunque impossibile riuscire ad avere il via libera finale.

Alla fine è arrivata la comunicazione ufficiale di “diniego” alla manifestazione sportiva da parte della Provincia di Savona, con un atto ufficiale di divieto che non mancherà di suscitare polemiche e reazioni considerate le tempistiche che hanno innescato l’annullamento del Trofeo Ponente in Rosa.

Di seguito il calendario delle singole tappe che erano previste dalla corsa ciclistica:

7 marzo la seconda semitappa in quanto si tratta di una cronometro a squadre sul tracciato della pista ciclabile da San Lorenzo al Mare a Sanremo (lo stesso percorso affrontato nel 2015 dai corridori del Giro d’Italia maschile).

8 marzo – Seconda tappa: Diano Marina – Loano, km 96, partenza ore 13

All’inizio le concorrenti si dirigeranno verso est pedalando sull’Aurelia e raggiungendo Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure per poi fare rotta verso l’entroterra col passaggio al Gran Premio della Montagna (GPM) di Magliolo. Poi andranno in discesa verso Bardino, Tovo San Giacomo e Pietra Ligure e, a Loano, inizierà un circuito conclusivo da ripetere due volte comprendente l’erta di Boissano. Traguardo in via Madonna del Loreto.

9 marzo – Terza tappa: Pietra Ligure – Laigueglia, km 115,200, partenza ore 13

Le atlete pedalando sull’Aurelia andranno verso ovest, ad Albenga, poi nell’entroterra a Ortovero, Ranzo, Borghetto, Vessalico, Pieve di Teco, Ranzo, Vessalico, Borghetto, Ranzo, Ortovero, Villanova e a Caso inizierà la scalata al Testico. Scollinato il GPM del Testico, il Trofeo Ponente in Rosa si dirigerà ad Andora e dopo il superamento di Capo Mele ci sarà da affrontare una volta l’erta di Colla Micheri, ennesimo Gran Premio della Montagna e punto nevralgico del Trofeo Laigueglia riservato ai professionisti. Dopo la picchiata su Andora e l’ennesima impennata di Capo Mele la tappa terminerà a Laigueglia in via Badarò, rettilineo di arrivo del Trofeo Laigueglia dei professionisti fino al 1993 quando vinse Lance Armstrong.

10 marzo – Quarta tappa: San Bartolomeo al Mare – Diano Marina, km 108,500, partenza ore 13

Dopo il via da San Bartolomeo e il passaggio a Laigueglia sull’Aurelia, il gruppo si dirigerà verso il GPM di Borghetto d’Arroscia. Quindi attraverso l’entroterra di Albenga si arriverà ad Alassio, Laigueglia e Capo Mele, sull’Aurelia. Nel finale oltre al “Mele” verrà superato Capo Cervo prima dello sprint in corso Roma a Diano Marina.

11 marzo – Quinta tappa: Diano Marina – Diano Marina, km 122, partenza ore 13

Nell’ultima giornata il “tappone” inizierà con direzione a est sull’Aurelia. Dopo il transito da Borghetto Santo Spirito e Toirano comincerà la scalata al GPM di Monte Croce. A seguire la tappa transiterà anche a Zuccarello, Cisano sul Neva e Garlenda prima di affrontare il GPM di Passo del Ginestro, altra salita nota agli appassionati di ciclismo. Il finale di tappa prevede il passaggio a Colle San Bartolomeo, Caravonica, Chiusavecchia, Pontedassio, Diano Aretino, Diano Borello, Diano San Pietro per poi raggiungere il traguardo di corso Roma.