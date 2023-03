Rugby, trasferta sarda per il Savona: domenica c’è l’Olbia, squadra in piena lotta salvezza

Savona. Con una classifica che non crea preoccupazione, il Savona si appresta ad affrontare la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. L’avversaria sarà l’Olbia, fanalino di coda della classifica, e al momento in piena lotta salvezza.

La trasferta in Sardegna quindi si prospetta molto insidiosa per i biancorossi, desiderosi di mettere ulteriori punti in carniere (ora sono settime a quota 27). L’incontero è in programma domenica 2 aprile alle ore 15:30, al Comunale di Olbia.

Alla stessa ora in campo anche la Serie A. Due le squadre liguri del girone: Cus Genova e Recco, entrambe chiudono la classifica a 9 punti. L’obiettivo è quindi di vincere per cercare di sorpassare l’altra e accedere ai playout, evitando così la retrocessione diretta che toccherà ad una delle due. Questo weekend il Recco sarà in gara a Genova con i sardi di Alghero, terz’ultimi in classifica ma già matematicamente salvi. Il CUS Genova sarà invece impegnato nel bresciano con i Centurioni.

In campo anche la Serie C, e questa volta con entrambe i gironi. Nel gruppo promozione, dominato dal Rho, Province dell’Ovest e Spezia cercano i migliori piazzamenti finali possibili, mentre nel girone interregionale la lotta per conquistare la Coppa Mare & Monti è ancora aperta, e per domenica sono previste due partite proprio fra le prime squadre in classifica.

Nei Campionati giovanili spicca l’ultima giornata del Campionato Elite Under 17, ed il confronto fra l’Amatori&Union Milano, capolista, e le Province dell’Ovest, seconde, richiama un certo interesse. Entrambi i team praticano un ottimo rugby e tutte e due sono in lizza per accedere alla fase nazionale.

SERIE A GIRONE 1 – VIII G. RITORNO domenica h. 15,30

AIRCOM Recco – Amatori Alghero (Carlini-Bollesan di Genova h. 15,00 arb. Sgardiolo G.)

PROMOTICA I Centurioni – CUS Genova (MAW Stadium di Villa Carcina (BS) arb. Erasmus J.)

A.S.R. Milano – CUS Milano

TKGROUP VII Torino – Noceto

Parma – Biella

Parabiago in pausa.

CLASSIFICA: Parabiago punti 68, Noceto 56, CUS Milano 52, ASR Milano 49, Centurioni 48, Biella 46, VII Torino 42, Parma 38, Alghero 30, CUS Genova e Pro Recco punti 9.

SERIE B GIRONE 1 – VII G. RITORNO domenica h. 15,30

Olbia – Savona (Comunale di Olbia arb. Marzetta D.)

Varese – Bergamo

Amatori Capoterra – Tutto Cialde Lecco

Ivrea – PROBIOTICAL Amatori Novara

Amatori&Union Milano – Piacenza RC

Unione Monferrato in pausa.

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 73, Amatori&Union Milano 64, Capoterra 58, Lecco 52, Bergamo 47, Piacenza RC 41, Savona 27, Varese 20, Ivrea 18, Novara 12, Olbia 8.

SERIE C PROMOZ. GIR. 4 – IV GG. RIT. domenica

DR FERROVIARIA Spezia – Volpiano (Pieroni di La Spezia h. 14,30 arb. Cassinelli I.)

Province dell’Ovest – Rho (Carlini-Bollesan di Genova h. 17,30 arb. Anselmi M.)

Stade Valdotain – Biella

San Mauro – Rivoli

CLASSIFICA: Rho punti 50, Stade Valdotain 39, San Mauro 34, Rivoli 23, RC Spezia 22, Volpiano 11, Biella2 (*) 7, Province dell’Ovest (*) punti 6. (*) = una partita da recuperare.

SERIE C TERRIT. “MARE E MONTI” III GG.RIT. domenica

CUS Piemonte Orientale – Amatori Genova (C.S. CUSPO di Alessandria h.15,30 arb. Barrafranca F.)

Lions Tortona – CUS Genova (Comunale di Alluvioni Piovera (AL) h. 14,30 arb. Alaimo D.)

Alessandria – UR Riviera (C.S. Cabanette di Alessandria h. 15,30 arb. Bucci F.)

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 26, CUS Genova 25, Lions Tortona 24, CUS PO 20, UR Riviera 11, Alessandria punti 2.

UNDER 17 INT. 1 ZONA 2 VII G. RITORNO (ULTIMA)

Province dell’Ovest – Amatori&Union Milano (Carlini-Bollesan di Genova sab. h. 17,45 arb. Kamili J.)

Amatori Genova – Unione Monferrato (Calcagno di Cogoleto (GE) sab. h. 16,30 arb. Anselmi M.)

Parabiago – CUS Torino (Venegoni di Parabiago (MI) sab. h. 17,00 arb. Ballerini P.)

Lainate – San Mauro (Mandela di Lainate (MI) sab. h. 17,00 arb. Togni L.)

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 60, Province dell’Ovest 49, Parabiago 42, CUS Torino 36, San Mauro 32, Amatori Genova 31, Unione Monferrato 19, Lainate punti 9.

UNDER 17 II FASE/A – III GIORNATA ANDATA

CUS Genova – U.R.P. Alessandria (Carlini-Bollesan di Genova dom. h. 11,00 arb. Costa A.)

Biella – Stade Valdotain

CLASSIFICA: Stade Valdotain punti 9, Biella 6, CUS Genova 5, U.R.P. Alessandria punti 1.

UNDER 17 II FASE/B – II GIORNATA domenica

Province dell’Ovest n.2 – Cuneo Pedona (Pieroni di La Spezia h. 13,00 arb. Catano M.)

Savona – Volvera (Fontanassa di Savona h. 12,30 arb. Poggi D.)

UR Riviera – Rivoli (Pino Valle di Imperia h. 12,30 arb. Scopelliti L.)

CLASSIFICA: Cuneo, Rivoli e UR Riviera punti 5, Savona, Province dell’Ovest n.2 e Volvera punti 0.

UNDER 15 II FASE-CONSOLIDAMENTO – XVIII GIORN. (SABATO)

A Genova/Carlini-Bollesan h. 16,00 CUS Genova vs CUS Pavia (arb. Borgo D.)

UNDER 13 II FASE-CONSOLIDAMENTO (SABATO)

A Casella/Comunale h. 15,30 (org. Amatori Genova): Amatori Genova, Province dell’Ovest, Pro Recco, RC Spezia

A Sanremo/Comunale h. 14,30 (org. Sanremo Rugby): Sanremo, CFFS Vespe Cogoleto, Imperia, Reds, Savona

UNDER 11/9/7 II FASE (SABATO)

A Sanremo/Comunale h. 10,30 (org. Sanremo Rugby): Sanremo, Reds, Savona

A Calvari/Marchesani h. 14,30 (org. Pro Recco-Tigullio): Pro Recco, Tigullio, Alessandria, Province dell’Ovest