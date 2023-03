Rischio valanghe in Liguria, domenica 5 allerta gialla sulle Alpi Liguri. Da lunedì anche sull’Appennino

Liguria. Ancora allerta valanghe in Liguria. Domenica 5 marzo allerta gialla per il sottosettore Alpi Liguri Sud. Lunedì 6 e martedì 7 marzo allerta gialla per Alpi Liguri Sud e Appennino Ligure.

Il meccanismo prevede che, sulla base dei livelli di pericolo previsti nel Bollettino Neve Valanghe redatto dal Centro Settore Meteomont del Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria (individuato dal Dipartimento della Protezione Civile quale Centro di competenza in materia nivologica e valanghiva) con il quale viene effettuato un costante confronto, il CFMI-PC di Arpal emetta i corrispondenti livelli di criticità/allerta valanghe secondo un automatismo concordato fra gli enti coinvolti.

Il manto nevoso è fromato da sottili croste da vento e croste da fusione e rigelo non portanti, alternate a strati di neve asciutta/umida a debole coesione, su strati più compatti e consolidati. Il manto nevoso è in generale ben consolidato sulla maggioranza dei pendii. In tutto il settore la neve recente ha formato accumuli a tutte le esposizioni nelle tipiche localizzazioni come le zone sotto vento, conche e canaloni e cambi di pendenza, soprattutto alle medie e basse quote. Alle alte quote le cime e le dorsali dei rilievi sono prevalentemente con poca neve a causa dal forte vento dei giorni scorsi; locale presenza di galaverna. Il previsto rialzo dello zero termico e l’irraggiamento diurno favoriranno il graduale assestamento e consunzione del manto nevoso senza però escludere la possibilità che su alcuni pendii ripidi il conseguente aumento della densità del manto nevoso possa causare piccole valanghe, spontanee o provocate, di neve a lastroni o a debole coesione.

Sono 41 i comuni montani o dell’entroterra, da Ponente a Levante, classificati come a rischio, cioè in cui esistono infrastrutture esposte in caso di valanga. Sono invece 57 quelli in cui sussiste un pericolo valanghe, un livello di pericolosità inferiore rispetto al rischio.

I comuni a rischio si trovano nell’Imperiese, nel settore Alpi Liguri sud, nel Savonese (Alpi Liguri sud e Appennino Ligure), nel Genovesato e nello Spezzino (Appennino Ligure).