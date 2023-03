Rimandato lo spostamento dell’edicola di piazza Diaz, l’assessore Parodi: “Qualche difficoltà è normale”

Savona. A seguito dell’incidente di ieri, lo spostamento dell’edicola di piazza Diaz a Savona sarà rimandato nei prossimi giorni, data ancora da fissare insieme ai tecnici del Comune. Al momento, quindi, anche se ancora per poco, la storica edicola rimane nello stesso posto, dove si trova da 40 anni.

Lo spostamento del chiosco da un lato all’altro della piazza sarebbe dovuto avvenire ieri sera con una gru di notevoli dimensioni da Genova, ma appena iniziate le operazioni di sollevamento, una delle due ante dell’edicola si è spaccata.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha commentato: “E’ normale incontrare qualche difficoltà, si è preso atto e si perfezionerà il trasferimento nei prossimi giorni”.

Nel frattempo i lavori per il restyling della piazza “stanno proseguendo abbastanza velocemente”, ha evidenziato l’assessore. Sarà necessario ancora qualche mese per la conclusione: “Avanti di questo passo, se non ci saranno ritardi negli approvigionamenti del materiale, speriamo di essere pronti per giugno”. Ora l’impresa sta posizionando le vasche per le aiuole, poi procederanno con i lavori per la fontana e l’impianto, si concluderà con la pavimentazione.