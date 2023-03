Ridere, ragliare e imparare… Aperte le iscrizioni per la scuola outdoor di Asinolla

Pietra Ligure. “C’è una strada curva e stretta che va in cima alla collina. Cosa trovi? Asinolla! Luogo di felicità!!! Dove il cielo si tuffa dentro al mare. E sugli ulivi possiamo riposare. E ridere e ragliare. È la felicità. Dov’è la felicità? Asinolla…”.

Poesia e armonia cognitiva con le quali il parco natura di Pietra Ligure rilancia la programmazione della scuola parentale outdoor education ABC – “Impariamo l’A(sino) B(osco) C(avallo)” e il progetto educativo e pedagogico per i bambini e ragazzi della primaria e secondaria di primo grado, dopo gli Open Day per la presentazione dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico.

Il progetto scolastico si basa su temi fondamentali quali: Pedagogia del bosco; Educazione ambientale (animali – ambiente); Neuroscienze; Ascolto dei bisogni di ciascun bambino; Gestione dei conflitti; Importanza degli stili di apprendimento; Scoperta dei propri talenti; Sviluppo del pensiero complesso nelle sue dimensioni: critica, creativa, affettivo-valoriale; Armonizzare conoscenza e vissuto; Fiducia, accoglienza, ascolto, autostima, armonia, comunità e amorevolezza.

Un team di educatori e insegnanti, uno staff selezionato di insegnanti per i diversi laboratori e le varie iniziative formative di gruppo, secondo un nuovo approccio di tipo “esperienziale”: gioco, natura e conoscenze per sviluppare nei bambini nuove capacità emozionali, cognitive e senso-motorie attraverso il corpo, il movimento e l’azione manipolativa.

Le iscrizioni sono aperte e a numero chiuso.

“Guardando lo sviluppo del nostro progetto educativo e il suo apprezzamento nelle famiglie del comprensorio, abbiamo una serie di filoni tematici di apprendimento davvero unici e specifici, capaci di fornire una formazione pedagogica che traguarda un percorso integrato, che comprende natura, territorio, animali, ambiente e sociale” afferma la presidente dell’associazione Maria Teresa Bergamaschi.

“Non possiamo che essere orgogliosi del nostro modello educativo e della creazione di una community green che abbraccia diverse generazioni” conclude.