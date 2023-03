Riconoscimento figli coppie gay, sindaci savonesi divisi: “Questione di civiltà”, “Incentiva ‘mercato’ utero in affitto”

Liguria. C’è chi teme che “il riconoscimento ‘automatico’ incentivi la pratica dell’utero in affitto all’estero” e crei “un vero e proprio mercato a discapito della donna, ridotta ad incubatrice“. Ma anche chi, al contrario, si dice a favore del matrimonio gay e afferma che “permettere agli omosessuali di adottare figli è una questione di civiltà“. Un altro, infine, ha già trovato “la soluzione burocratica” per aggirare ogni problema e cioè un modulo di riconoscimento. Sono divisi i sindaci del savonese rispetto allo stop al riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso da parte dei sindaci stabilito il Ministero dell’Interno recependo la sentenza numero 38162 della Corte di Cassazione del dicembre scorso.

Una sentenza che, di fatto, impedirà ai sindaci di riconoscere i figli delle coppie dello stesso sesso. Tale stop, ovviamente, interesserà anche i primi cittadini del savonese, ai quali IVG.it ha chiesto un commento in merito.

LOANO – Il sindaco di Loano Luca Lettieri è il più convinto della bontà della decisione della Cassazione, soprattutto rispetto alla necessità di tutelare la donna e il bambino: “Il riconoscimento ‘automatico’ dei figli di coppie gay da parte dello Stato Civile incentiverebbe la pratica dell’utero in affitto all’estero. Un vero e proprio mercato a discapito della donna, ridotta ad incubatrice, e del bambino, a cui verrebbe impedito il diritto alla propria identità biologica e cioè di conoscere chi sono i propri genitori. Un diritto che ha un valore superiore al desiderio di essere genitori da parte delle coppie gay. Altra questione l’adozione in casi particolari, anche per le coppie gay, sulla quale decide il tribunale e l’ufficiale di Stato Civile, cioè il sindaco, deve uniformarsi”.

FINALE LIGURE – Sulla posizione opposta il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, per il quale il tema non è nemmeno di natura giuridica, ma una questione di etica: “Il tema è dare ai figli dei genitori, non ‘fare la morale’. Non trovo giusto che a causa di una mancanza di decisione dello Stato italiano ci siano bambini con un solo genitore. Credo che permettere agli omosessuali di adottare figli sia una questione di civiltà, e personalmente sono a favore anche del matrimonio gay”.

ALASSIO-ALBENGA – Se ad Alassio Marco Melgrati rimane su posizioni più conservatrici (“Sono per la famiglia tradizionale, attendiamo una legiferazione del Governo sul tema”), il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis pare invece avere trovato la soluzione: “Come sindaco ho già avuto il piacere e l’onore di poter avviare la procedura per il riconoscimento, da parte di Ilaria Aicardi e Samanta Siri, della piccola Mya Karen. Ciò anche grazie al supporto del nostro dirigente Emanuele Scardigno, che aveva preso a cuore la vicenda di questa famiglia e aveva contattato le principali associazioni per la tutela delle coppie omosessuali e i comuni dove situazioni come quella vissuta ad Albenga si erano già verificate. Da qui la soluzione: compilare il modulo di riconoscimento di un figlio, modulo utilizzato anche dai padri qualora non abbiano provveduto in tal senso durante l’atto di registrazione del bambino alla nascita. Grazie quindi alla volontà di superare questo gap normativo ci siamo attivati. Tuttavia è assolutamente necessario che il Parlamento legiferi su questo tema al fine di tutelare i diritti di questi bambini e dei loro genitori. Nei paesi europei più evoluti questo è già possibile, non avere una legge che normi questo importante tema sarebbe un passo indietro nella civiltà e nell’emancipazione”.

CAIRO MONTENOTTE – Il sindaco di Cairo Paolo Lambertini distingue tra la “questione morale” e la necessità di tutelare i bambini: “Tra la coppia gay e quella eterosessuale non ci sono differenze: il volersi bene tra le persone non prescinde dal sesso. Non ho mai avuto pregiudizi in tal senso. Sui figli, invece, ho qualche remora in più legata alla percezione che possono avere i bambini della genitorialità. La mamma è la mamma e il papà è il papà, è una cosa naturale dagli umani fino agli animali. Credo che la società non sia ancora pronta, siamo ancora lontani e questo potrebbe creare instabilità nei figli. Sono inoltre convinto che non possa essere solo la politica ad occuparsi di questi argomenti così delicati, ma ci vorrebbe, ad esempio, anche la collaborazione con il mondo degli psicologi”.

BORGHETTO SANTO SPIRITO – Posizione pressoché identica a quella di Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto: “Per quello che riguarda i matrimoni tra persone dello stesso sesso non ho mai avuto nessun tipo di preclusione, anzi, massima libertà e condivisione. Per quanto riguarda le adozioni, invece, non sono d’accordo: sono dell’idea che ogni figlio debba avere un padre e una madre, come natura prevede”.

SAVONA – Infine, il sindaco di Savona Marco Russo mantiene una certa prudenza e invoca il legislatore, convinto che sia necessario tutelare l’identità familiare e anche e soprattutto i bambini: “E’ una questione molto delicata. Noi sindaci ci troviamo a contatto diretto con le persone che ci chiedono risposte, ma va detto che la registrazione non dipende dalla nostra volontà politica ma è una questione amministrativa che dipende dalle norme vigenti. In Italia, a differenza di quanto accade in molti Paesi Europei, c’è una obiettiva discrasia tra la situazione di fatto che vivono queste famiglie e il loro inquadramento giuridico, discrasia che il Parlamento che deve risolvere, seguendo quanto ha affermato la Corte Europea per i diritti dell’Uomo secondo cui vi è la necessità di tutelare l’identità familiare del minore, a prescindere dall’orientamento sessuale dei genitori. Come hanno già detto molti miei colleghi sindaci, credo che non sia più prorogabile una legge che faccia chiarezza. E’ urgente e necessaria, anche per una questione di civiltà“.

La vicenda

L’Italia, a differenza di altre nazioni dell’Europa occidentale, non ha mai avuto una legge specifica che tuteli le coppie dello stesso sesso, perciò non riconosce il matrimonio egualitario e i genitori gay. Le coppie omosessuali, dunque, in questi anni sono state costrette a far valere i loro diritti familiari (compresa l’adozione legittimante di un bambino “estraneo” alla coppia) rivolgendosi alla magistratura o ai sindaci.

La sentenza afferma che i bambini nati all’estero con la maternità surrogata in Italia devono essere riconosciuti come figli di entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari, cosa che richiede l’approvazione di un giudice e non la semplice trascrizione diretta all’anagrafe stabilita, ad esempio, da un sindaco.

Il 19 gennaio il Ministero dell’Interno aveva inviato ai prefetti una circolare in cui si sottolineava lo stop della Cassazione alle trascrizioni dei certificati dei bambini nati all’estero con maternità surrogata e quindi figli di due padri gay; nella stessa circolare si sollecitavano i prefetti “fare analoga comunicazione ai Sigg.ri Sindaci, al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici. Il prefetto di Milano Renato Saccone, però, non si è limitato a ciò, ma ha anche sollecitato il sindaco della città Beppe Sala a interrompere i riconoscimenti dei figli di due madri nati in Italia.

*hanno collaborato Giorgia Scalise, Daniele Strizioli, Federico De Rossi, Mary Caridi, Luca Berto, Giulia Magnaldi e Andrea Chiovelli