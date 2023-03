Restyling via Nizza Savona, Parodi: “Ad aprile lavori conclusi”

Savona. Dopo diversi rinvii, i lavori in via Nizza si concluderanno ad aprile. A comunicare la fine lavori l’assessori ai lavori pubblici Lionello Parodi. I lavori erano iniziati oltre due anni fa, a gennaio 2021. Diverse le polemiche che ha sollevato da parte dei commercianti per la presenza del cantiere e dei residenti per la mancanza di parcheggi (ne sono stati tolti 90).

“Ora si stanno completando le ultime rifiniture, le pensiline e i varchi verso la spiaggia”, ha proseguito Parodi. E’ stata completata la rotonda a Zinola, tra la via Aurelia e via Quiliano, ed è stata rifatta l’asfaltatura in alcuni tratti della pista ciclabile.

I tempi si sono allungati a causa del rincaro delle materie prime e la difficoltà di approvigionamento.

La scorsa estate era stata asfaltata la strada nei tratti compresi tra lo Scaletto dei Pescatori e il supermercato Mercatò, tra la rotatoria di corso Svizzera e via Nostra Signora del Monte ed è stata ultimata la pista ciclabile tra corso Vittorio Veneto e via Nizza. In autunno l’asfaltatura del manto stradale e dalla contestuale realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.