Rari Nantes Savona in lutto per la scomparsa del giornalista Giancarlo Moscatelli: “Grande professionista e amico”

Savona. Rari Nantes in lutto per la scomparsa di Giancarlo Moscatelli, volto molto noto nel mondo del giornalismo genovese dove aveva lavorato sia davanti sia dietro la macchina da presa. Se n’è andato nel giorno della festa del papà, dopo una lunga malattia. Aveva 71 anni.

Giornalista sportivo per diverse emittenti locali e testate nazionali, ultimamente aveva messo in piedi un service con cui lavorava come spalla per i servizi di Rai e Mediaset.

“Un grande professionista, esperto di calcio ed appassionato di pallanuoto. A lui si devono le immagini delle prime telecronache di Pallanuoto che videro la Rari protagonista. Ma Giancarlo è stato soprattutto un amico che mancherà a tutti noi”, queste le parole del club savonese che si stringe intorno alla famiglia Moscatelli.