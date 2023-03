Rari Nantes Savona finalista, Campopiano: “Non abbiamo mai mollato, ce la siamo meritata”

Savona. Sirena finale; tutti i giocatori biancorossi nuotano verso la porta ad abbracciare Gianmarco Nicosia, l’autore della rete della vittoria. Poi, fuori dall’acqua, tutti a darsi il cinque e pacche di congratulazioni, con il resto della squadra e lo staff tecnico.

L’approdo alla finale è centrato, ma è stata durissima. Trieste, più volte, è parsa sul punto di sferrare il colpo del ko. Ma la Bper Rari Nantes Savona è sempre rimasta in scia, grazie in particolare alla grande prova di Panerai, e proprio allo scadere si è riportata in vantaggio. Quel vantaggio di un gol che più volte aveva avuto nel primo e nel secondo tempo, ma che si era sempre vista rimontare.

Eduardo Campopiano, capitano da quando Valerio Rizzo è costretto a restare in tribuna per l’infortunio al gomito, commenta: “È incredibile, in queste partite le energie escono sempre alla fine. Eravamo lì, il risultato è sempre stato in bilico, in equilibrio. La differenza l’ha fatta il fatto che non abbiamo mollato. Questo è frutto del duro lavoro che facciamo da settembre ed è una grande soddisfazione per noi essere in finale”.

“Ci arriviamo con orgoglio – conclude l’attaccante campano -. Ce la siamo veramente meritata”.

La finale si giocherà in due partite, con andata sabato 15 aprile e ritorno sabato 29 aprile. Il sorteggio deciderà le sedi in cui si disputeranno gli incontri.

Il prossimo impegno per la Rari Nantes Savona è con la 21ª giornata della regular season del Campionato di Serie A1, in programma sabato 25 marzo. I biancorossi saranno impegnati nella piscina Zanelli di Savona con l’AN Brescia. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00.