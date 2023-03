Rari Nantes Savona, è il giorno della semifinale di Euro Cup: obiettivo battere Trieste per passare il turno

Savona. Un unico risultato possibile, la vittoria, per continuare a sognare e volare in finale di Euro Cup (contro la vincitrice tra Vasas o Panionios). Questa sera (22 marzo), alle ore 19, la Bper Rari Nantes Savona scenderà in vasca conto Pallanuoto Trieste, un derby italiano che si preannuncia davvero emozionante.

I savonesi avranno dalla loro il fattore “campo”, si gioca infatti alla piscina Zanelli dove sarà presente anche lo showman Gianni Rossi, protagonista del red carpet di Sanremo, per animare la serata e aiutare il pubblico a sostenere la Rari.

All’andata era finita 9-9, un pareggio che lascia tutto in sospeso. Servirà dunque una grande prestazione ai biancorossi per aggiudicarsi la sfida e continuare l’avventura europea. Grande assente di giornata il capitano Valerio Rizzo, mentre in sponda triestina non ci sarà Yusuke Inaba, espulso nel turno di andata.

Una partita decisiva quella di stasera anche per “salvare” la stagione. In campionato, infatti, l’accesso ai playoff è ormai un’impresa ardua e in Coppa Italia la squadra di Alberto Angelini ha solo sfiorato il podio, perdendo prima in semifinale con la Pro Recco e poi nella finale 3°-4° con l’AN Brescia.

C’è davvero tanto in ballo questa sera per la Rari Nantes Savona, il cui obiettivo è mettere un’altra coppa in bacheca. In caso di passaggio del turno, i biancorossi arriverebbero per la quarta volta in finale di Euro Cup, competizione che hanno vinto tre volte nel 2005, 2011 e 2012, mentre nel 2010 si sono dovuti accontentare del secondo posto.

Sarà possibile seguire la partita in diretta testuale sul sito di IVG.