Rari Nantes Savona, dopo la super vittoria in Euro Cup torna il campionato: alla Zanelli arriva Brescia

Savona. Morale alle stelle in casa Rari Nantes Savona, dopo la vittoria con Trieste, che ha regalato ai biancorossi la conquista della quinta finale della storia del club in Euro Cup (l’avversaria sarà l’A Hid Vasas Plaket). Ma archiviata la pratica europea, ora torna il campionato con la squadra savonese che ospiterà alla Zanelli l’AN Brescia, gara valevole come 8° giornata di ritorno di Serie A1.

L’incontro, in programma domani (25 marzo) alle ore 15:00, sarà diretto dagli arbitri Vittorio Frauenfelder di Salerno e Francesco Romolini di Sesto Fiorentino (Firenze). Il Delegato Fin sarà Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Due i precedenti in questa stagione tra Savona e Brescia, il primo in campionato lo scorso dicembre quando i lombardi, ora secondi in classifica a -4 dalla capolista Pro Recco, si sono imposti 17 a 5. Vittoria biancoceleste anche nella finale 3°-4° posto di Coppa Italia. C’è dunque tanta voglia di riscatto nei ragazzi di coach Angelini, ora quinti in classifica a quota 38 punti e con l’accesso ai playoff ormai diventato un’ardua impresa.