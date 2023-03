Rari Nantes, Giacomo Lanzoni: “L’Anzio è stato più bravo di noi, non abbiamo giocato come sappiamo”

Savona. Volto scuri in casa Rari Nantes Savona al termine dell’incontro con l’Anzio. Mentre la sconfitta interna di sabato con il Brescia era preventivata ed era giunta dopo una positiva prestazione, il passo falso odierno era inatteso ed è stato frutto di una gara giocata sottotono.

L’Anzio, pur essendo una matricola, occupa l’ottava posizione della graduatoria, a ridosso della metà alta della classifica. Già all’andata aveva fatto soffrire i biancorossi, che però si erano imposti per 8 a 6. Oggi ad avere la meglio sono stati i laziali col risultato di 11 a 8.

Per la Bper si trattava della quarta partita in dodici giorni; praticamente un incontro ogni tre giorni. Giacomo Lanzoni, però, non cerca scusanti: “Loro hanno sicuramente meritato la vittoria; noi non abbiamo giocato come sappiamo, non abbiamo giocato assolutamente bene. Non è stanchezza, semplicemente abbiamo giocato male”.

La Rari Nantes Savona è andata a segno solamente tre volte in dieci occasioni in superiorità, fallendo anche un rigore. “Abbiamo tirato male – conferma Lanzoni -. Abbiamo avuto anche qualche problema fisico durante la settimana, non eravamo al completo, però non bisogna avere alibi, loro sono stati semplicemente di noi”.

Gli ultimi quattro turni di campionato riservano alla Rari un incontro difficile con l’Ortigia, due partite abbordabili con Posillipo e Bogliasco e infine lo scontro col Telimar che, avendo vinto oggi a Trieste, è a più 9 sui biancorossi. Solamente la matematica, quindi, lascia aperte le speranze di raggiungere la quarta posizione. “Il nostro dovere è crederci e dobbiamo cercare di vincerle tutte, sperando in qualche passo falso delle altre squadre per raggiungere il quarto posto” afferma l’attaccante genovese.

La concentrazione, però, va soprattutto alla Euro Cup: il 15 aprile e il 29 aprile è in programma il doppio confronto col Vasas. “È una finale, loro sono una squadra di grandissimo valore – sottolinea -. Hanno in squadra dei più volte campioni olimpici. Noi dobbiamo giocare di squadra, daremo assolutamente il massimo, e alla fine delle due battaglie vedremo chi avrà avuto la meglio”.

Per Giacomo Lanzoni, cresciuto nel Nervi e poi giocatore di Bogliasco, Acquachiara, Sport Management e Metanopoli, è la prima stagione in biancorosso. “Sono molto contento. È una società iper seria, ci alleniamo in una maniera incredibile e i risultati si vedono. Diamo veramente tutto, cuore e concentrazione, sia in allenamento che in partita. Sono molto contento; a livello personale sono convinto che bisogna sempre guardare il risultato della squadra e per ora è positivo, sperando che gli ultimi risultati saranno ancora più positivi di quelli visti fino adesso” conclude.

Le parole dell’allenatore Alberto Angelini a fine match: “Sconfitta meritata. Abbiamo sbagliato tanto sia in attacco che in difesa. Nonostante un buon inizio, ci è mancata la testa e la forza nei momenti decisivi della partita. È normale in questo periodo della stagione perché siamo molto stanchi”.