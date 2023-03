Raduni, escursioni, mercatini, spettacoli: ecco cosa fare questo weekend nel savonese

Savonese. Da Andora a Varazze ci attende un fine settimana ricco di eventi per grandi e piccini. Raduni, escursioni, spettacoli teatrali, mercatini. Sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno questo primo fine settimana di marzo. Scopriamo insieme gli appuntamenti in programma.

AD ANDORA I CAMPIONI DELL’ENDURO

Il ponente ligure e Andora saranno “ombelico del Mondo” per l’Enduro, con un inizio di stagione da record per l’Italia. Il sipario internazionale si alzerà ad Andora il 4 e 5 marzo, con gli Assoluti d’Italia 24 MX Series, da tempo il Campionato nazionale di riferimento in Europa. Il litorale di Andora sarà così teatro di una competizione spettacolare, sulla spiaggia di levante che potrà essere ammirata sulla passeggiata e sui sentieri sulle alture. Qui i dettagli.

SULLA FORTEZZA DEL PRIAMAR LA MANIFESTAZIONE ‘FIORI E COLORI’

Sabato 4 marzo si aprirà la manifestazione dal titolo “Fiori e Colori” che porterà profumi e tonalità tenui sulla Fortezza del Priamar di Savona. Quest’anno il progetto vuole sottolineare l’importanza dell’agricoltura nella nostra provincia, la produzione di piante aromatiche e officinali e la splendida floricoltura. Ci saranno mostre, incontri, percorsi ad hoc organizzati dalla Società Dante Alighieri di Savona, dalla Confederazione Agricoltori, da Confagricoltura, da vivaisti e dall’Università di Genova. La manifestazione durerà fino a domenica 12 marzo.

SAVONA E VADO LIGURE INVASE DALLE PANDA

Sabato 4 e domenica 5 marzo si terrà a Savona e a Vado Ligure il 3° Raduno Mare e Monti in Panda. Si tratta di un meeting nazionale dedicato alle gloriose Fiat Panda immatricolate dal 1980 ad oggi che conta circa 90 equipaggi iscritti, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. L’evento ha lo scopo di promuovere il territorio savonese, le sue eccellenze enogastronomiche, la sua arte e la sua cultura. Quest’anno, per la prima volta, il raduno sconfinerà dal territorio vadese per incontrare gli amministratori del Comune di Savona: gli equipaggi partecipanti (sia 4×4 sia 4×2) “invaderanno” con le loro Panda il Prolungamento a Mare di Savona.

A VARAZZE IL MERCATINO DEL VINTAGE ‘ANTIQUITES’

Domenica 5 marzo, lungo il controviale Nazioni Unite di Varazze si terrà il Mercatino del vintage “Antiquites”, a cura del Consorzio La Piazza di Savona. Ci saranno tante bancarelle con oggetti antichi: capi di vestiario, bigiotteria, oggetti di arredamento d’epoca, che evocano periodi remoti o testimoniano lo stile di un certo periodo.

AD ALBENGA LA PROIEZIONE DEL FILM ‘AZOR’

Sabato 4 marzo appuntamento con il Cineforum presso l’Auditorium San Carlo di Albenga. Sarà proiettato il film “Azor” di Andreas Fontana con Fabrizio Rongione, Stéphanie Cléau, Elli Medeiros, Alexandre Trocki. Di cosa parla il film? Yvan De Wiel è un banchiere di Ginevra. Mentre la dittatura militare in Argentina è sempre più oppressiva nei confronti della popolazione, Yvan si deve recare nel Paese sudamericano per sostituire il suo socio, misteriosamente scomparso, come accaduto a molti altri personaggi che hanno avuto rapporti con gli organi governativi. La cinematografia argentina si presenta come una tra le più interessanti di questo inizio millennio. Il pesante vissuto storico che quella terra ha attraversato, con le dittature, i desaperecidos, le crisi economiche, inevitabilmente condiziona i registi, che non possono evitare di affrontarlo.

ALLE OFFICINE SOLIMANO LO SPETTACOLO ‘BELLA E BESTIA’

Doppio appuntamento con il teatro alle Officine Solimano di Savona, sabato 4 marzo (alle ore 18) e domenica 5 marzo (alle 17) andrà in scena “Bella e Bestia”, con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta, regia di Antonio Tancredi. Lo spettacolo è a cura dei Cattivi Maestri. La fiaba racconta le vicende di Bella, figlia di un conciatore di pellicce, che si innamora di un orso. Il destino crudele, però, separa i due innamorati che non smettono di cercarsi. Dopo molto tempo, quando finalmente si ritrovano, Bella si è trasformata in un’orsa ricoperta da un pelo bruno e fitto, mentre l’orso si è trasformato in un bellissimo ragazzo. Una fiaba che invita a riflettere sul valore della bellezza nella società di oggi e sull’importanza del sapere guardare al di là dell’aspetto fisico.

AL TEATRO SACCO L’OMAGGIO A FRANCA RAME

Altro appuntamento con il teatro. Sabato 4 marzo al Teatro Sacco di Savona arriva “Bella la Franca”, un omaggio a Franca Rame. L’omaggio, di Marina De Juli e testi di Dario Fo, Franca Rame, Jacopo Fo con Marina De Juli, vedrà esibirsi alla chitarra Luca Maciacchini che è anche voce recitante. “Verrà raccontata la storia di una donna con la quale abbiamo condiviso tanti momenti e della quale sentiamo una struggente nostalgia – affermano gli organizzatori -. Ve la narreremo con l’affetto di chi l’ha conosciuta e quella verità teatrale che oltre i fatti vuole far vivere i sentimenti, le passioni. Una vita così ricca che è impossibile raccontarla tutta: quella di donna, di attrice, di combattente”.

AD ALASSIO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘BELIN, CHE PADDOCK. STORIE DI CORSE, PILOTI E ALTRE PAZZIE DELLA MIA VITA’

Sabato 4 marzo presso l’auditorium “Roberto Baldassarre” ad Alassio si terrà la presentazione del libro “Belìn, che paddock. Storie di corse, piloti e altre pazzie della mia vita” di Carlo Pernat con Massimo Calandri (Mondadori). Il volume racconta “la storia di un ragazzo di Genova che diventa il più importante e autorevole manager del mondo delle due ruote, frenando il giusto e tenendo il gas sempre aperto al massimo”. All’incontro parteciperà lo stesso Carlo Pernat insieme al co-autore Massimo Calandri, inviato de “la Repubblica”.

DIVERTIMENTO CON GLI ANIMALI NELLA NATURA AL PARCO ASINOLLA

Nuovo fine settimana all’insegna di natura, animali ed experience al parco Asinolla di Pietra Ligure. Sabato e domenica vi attendono giochi e coccole con asini e cavalli, il battesimo della sella, laboratori ludici e didattici, ma anche tante altre attività per grandi e piccini. Qui il programma.

ESCURSIONE LUNGO LA VALLE DEL LETIMBRO

Infine, non possono mancare le escursioni. Sabato torna “La montagna, il gruppo, la strada”, il progetto turistico ambientale a cura dell’Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del Tempo libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli e in collaborazione con la guida Paola Bussino. Si partirà dalla Cappella San Martino, nel quartiere Lavagnola, a Savona con il percorso “Sulla via del Santuario”, un facile trekking lungo la valle del Letimbro sulla strada percorsa da tantissimi pellegrini per scoprirne le bellezze artistiche, storiche, naturalistiche e geologiche. La lunghezza è di 5 km, il dislivello 150 metri, la durata 4 ore.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana