Quiliano&Valleggia, capitan Grippo suona la carica: “Passo dopo passo ci avviciniamo all’obiettivo”

Quiliano. Pareggio importantissimo per il Quiliano&Valleggia che, contro il Multedo, non riesce ad andare più dell’uno a uno. Tanta sfortuna per la squadra di Ferraro, 3 dei cambi effettuati sono arrivati per sopperire ad altrettanti infortuni, tra cui quello del capitano dopo pochissimi minuti dall’inizio del match.

Partita importantissima per i biancorossoviola, con una vittoria potevano strappare già un possibile biglietto per la promozione. Più volte ci sono andati vicini, al novantesimo una super parata di Parodi infrange questo possibile sogno anticipato: ” Il risultato è comunque giuato, loro hanno un portiere fortissimo. Noi abbiamo comunque dimostrato di meritare il primo posto”.

Allarme rosa corta adesso: si uniscono ad alcuni squalificati anche i possibili infortunati. La rosa, a detta di capitan Grippo, ha dimostrato che chiunque giochi può fare male e che la panchina lunga ha giovato alla squadra, soprattutto in momenti come questi.